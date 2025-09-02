Мотивации ноль, но плюсы есть. В чем преимущество армии РФ, рассказал защитник "Азовстали"

Рассказал и о преимуществах ВСУ

Сила украинской армии, в первую очередь, в людях и воинах, которые имеют опыт и развиваются. Российские солдаты могут быстро масштабироваться, хотя к их мотивации есть вопросы.

Об этом рассказал защитник "Азовстали", заместитель командира 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, подполковник НГУ Святослав "Калина" Паламар в интервью "Украинской правде". Он подчеркнул, что у каждой из армий в этой войне есть свои плюсы и минусы.

Что касается ВСУ, то основным преимуществом военный назвал именно воюющих людей. Ведь среди них немало талантливых и опытных, что обеспечивает генерацию молодых офицеров, сержантов. К тому же немало военный, что на войне с 2014 года и их опыт неоценим.

Кроме этого, по мнению "Калины", Украина сильна технологически, речь идет о новых дронах, разработке ракет и т.д. То есть каких-то прорывах в оборонно-промышленном комплексе.

Если же говорить о россиянах, то военный считает, что их плюс – масштабирование и быстрое продвижение. У них достаточно неплохо получается это делать. Хотя есть вероятность, по словам защитника "Азовстали", что в тоталитарном государстве это гораздо быстрее.

А вот слабость армии РФ в ее мотивации, ведь сейчас — это деньги и страх, что убьют за неисполнение приказа. Интересно, что еще в 2022 году мотивация была другой, тогда россияне верили пропаганде Кремля и в то, что нападение на Украину — "освободжение". Сейчас таких людей нет, они идут на войну, потому что не имеют выбора.

