"Краще мати один шанс зі ста". Експерт оцінив, чи могла б власна зброя захистити Парубія від кілера

Такі замахи дуже ретельно готують

Андрій Парубій був вбитий у Львові у суботу, 30 серпня — вбивця стріляв у колишнього голову Верховної Ради впритул. В мережі розгорілася дискусія — чи зміг би Парубій захиститися від кілера, якби мав зброю.

Свою думку щодо цього висловив засновник інформаційно-аналітичного інтернет-проєкту "Криміналіст" Микола Зборщик у розмові з OBOZ.UA. Чоловік має багаторічний досвід роботи в особистій охороні.

Думка багатьох коментаторів у соціальних мережах логічна, але вона розбивається об тактику професійних замовних нападів. Наявність пістолета в кишені навряд чи б щось змінила в цьому конкретному випадку, і ось чому Микола Зборщик

Три моменти, через які особиста зброя не врятувала б Парубія

Експерт пояснив, чому навіть якби Андрій Парубій мав би зброю у момент нападу, найімовірніше вона не врятувала б його життя. Коли йдеться про замовне вбивство, шанси врятуватися за допомогою зброї низькі.

Елемент раптовості: За словами Зборщика, такі замахи готують тижнями, а інколи й довше. Кілер обирає для нападу момент, коли жертва найменш готова

Напад зі спини (як у випадку з Андрієм Парубієм), в автомобілі (коли увага людини зосереджена на зупинці чи парковці, і вона обмежена у своїх діях у салоні машини), у під'їзді будинку. Часу на реакцію просто немає Микола Зборщик

Психологічна готовність: Він додав, що неможливо постійно жити в режимі очікування нападу. Навіть підготовлені люди не можуть щохвилини бути сконцентровані на загрозі, а жертва до останньої секунди живе звичайним життям.

Зміна тактики: Крім того, кілери обирають інший спосіб вбивства, якщо знають, що жертва озброєна й обережна. Наприклад — закладуть вибухівку в автомобіль й пістолет не врятує.

Тож особиста зброя дає більше ілюзію безпеки, ніж реальний шанс проти професійно підготовленого та реалізованого замаху. Звертаю увагу – проти професійно підготовленого й реалізованого замаху Микола Зборщик

Попри це — особиста зброя підвищує шанси вижити

Водночас, наголосив експерт, краще мати легальну зброю, ніж бути неозброєним. Вона збільшує шанси вижити в момент нападу.

Вона (легальна зброя, — ред.) надає людині потенційний шанс – можливість вплинути на результат ситуації на свою користь, нехай навіть і мінімальну. Зрештою краще мати один шанс зі ста, ніж не мати жодного Микола Зборщик

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Затриманий — львів'янин, греко-католик, патріот, 52 річний батько. Його могли шантажувати російські спецслужби.