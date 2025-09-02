"Лучше иметь один шанс из ста". Эксперт оценил, могло бы личное оружие защитить Парубия от киллера

Такие покушения очень тщательно готовят

Андрей Парубий был убит во Львове в субботу, 30 августа — убийца стрелял в бывшего председателя Верховной Рады в упор. В сети разгорелась дискуссия — смог бы Парубий защититься от киллера, если бы у него было оружие.

Свое мнение по этому поводу высказал основатель информационно-аналитического интернет-проекта "Криминалист" Николай Зборщик в разговоре с OBOZ.UA. У мужчины многолетний опыт работы в личной охране.

Мнение многих комментаторов в социальных сетях логично, но оно разбивается о тактику профессиональных заказных нападений. Наличие пистолета в кармане вряд ли что-то изменило в этом конкретном случае, и вот почему Николай Зборщик

Три момента, из-за которых личное оружие не спасло бы Парубия

Эксперт объяснил, почему даже если бы Андрей Парубий имел оружие в момент нападения, вероятнее всего, оно не спасло бы его жизнь. Когда речь идет о заказном убийстве, шансы спастись с помощью оружия низкие.

Элемент внезапности: По словам Зборщика, такие покушения готовят неделями, а иногда и дольше. Киллер выбирает для нападения момент, когда жертва наименее готова.

Нападение со спины (как в случае с Андреем Парубием), в автомобиле (когда внимание человека сосредоточено на остановке или парковке, и он ограничен в своих действиях в салоне машины), в подъезде дома. Времени на реакцию просто нет Николай Зборщик

Психологическая готовность: Он добавил, что невозможно постоянно жить в режиме ожидания нападения. Даже подготовленные люди не могут поминутно быть сконцентрированы на угрозе, а жертва до последней секунды живет обычной жизнью.

Изменение тактики: Кроме того, киллеры выбирают другой способ убийства, если знают, что жертва вооружена и осторожна. К примеру — заложат взрывчатку в автомобиль, и пистолет не спасет.

Поэтому личное оружие дает больше иллюзию безопасности, чем реальный шанс против профессионально подготовленного и реализованного покушения. Обращаю внимание – против профессионально подготовленного и реализованного покушения Николай Зборщик

Несмотря на это, личное оружие повышает шансы выжить

В то же время, подчеркнул эксперт, лучше иметь легальное оружие, чем быть безоружным. Оно увеличивает шансы выжить в момент нападения.

Оно (легальное оружие — ред.) дает человеку потенциальный шанс – возможность повлиять на результат ситуации в свою пользу, пусть даже и минимальный. В конце концов, лучше иметь один шанс из ста, чем не иметь ни одного Николай Зборщик

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о подозреваемом в убийстве Андрея Парубия. Задержанный — львовянин, греко-католик, патриот, 52-летний отец. Его могли шантажировать российские спецслужбы.