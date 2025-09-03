Ракет могло быть больше: у россиян произошло ЧП сразу с тремя бомбардировщиками — СМИ

Ресурс российских бомбардировщиков не безграничен

Россияне в ночь на 3 сентября совершили очередной массовый ракетный удар по Украине. Он мог бы быть еще более разрушительным, однако несколько бомбардировщиков не смогли запустить ракеты.

Об этом сообщает компетентный ресурс "Досье шпиона", который позиционирует себя как канал, связанный со спецслужбами. Отмечается, что проблемы возникли сразу у трех бортов.

Известно, что один из Ту-160 ("Иван Ярыгин", бортовой номер – "04") не смог совершить запуск ракет из-за отказа механизма пусковой установки. Еще одного ("Алексей Плохов", бортовой номер – "16") во время полета ударила молния, из-за чего он спешно вернулся на аэродром. Сообщается, что у него повреждено стекло в кабине пилотов.

Отмечается, что еще один неназванный самолет не смог даже взлететь из "Энгельса", однако причины пока не установлены.

Как известно, Ту-160 это советский и российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла. Его разрабатывали в 1970-х, первый полет совершил в 1981 году. 1987 принят на вооружение в СССР. После распада СССР флот Ту-160 находился в России и Украине.

Эти самолеты принимают участие в ракетных атаках по Украине и могут нести на себе не только крылатые ракеты, но и ядерные. По кодификации НАТО Ту-160 называется Blackjack, среди пилотов — "Белый лебедь".

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 3 сентября россияне атаковали дронами Знаменку в Кировоградской области. Враг целился по железнодорожной инфраструктуре, в результате вражеского налета есть раненые железнодорожники. Из-за повреждения инфраструктуры ряд поездов будет задерживаться с прибытием.