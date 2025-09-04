У росіян на фронті з’явилися додаткові ресурси. Чи загрожує нам прорив до Дніпра?

Окупанти здійняли галас про "захід" на Дніпропетровщину

На Новопавлівському напрямку Дніпропетровської області інтенсивність ворожих атак продовжує посилюватися. Це пояснюється тим, що у противника є "надлишкові ресурси", які він готовий показово зточувати об Дніпропетровщину.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов. Він пояснив, для чого це окупантам.

Більше читайте у публікації: "Росіяни штурмують степи та ліси: що чекає Дніпропетровщину восени".

За його словами, йдеться не про великі сили, а радше про спроби зайняти невелику територію та створити медійний ефект.

— Про прорив до Дніпра взагалі не може бути мови — це нереально з урахуванням залучених сил і відстані. Основна активність ворога зараз зосереджена на Покровському напрямку, — пояснює військовий.

Новопавлівський напрямок 1 вересня 2025 року. Мапа: ISW

На думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, росіяни мають ще одне завдання тактичного характеру: вихід на межиріччя Вороної та Вовчої, щоб сформувати охоплення напрямку на Гуляйполе з півночі та сходу і можливе просування на Запорізьку область через населений пункт Покровське, що на Дніпропетровщині.

Селище Покровське. Мапа: DeepState

— Масштабної окупації вони не планують. Це більше належить до інформаційно-психологічних операцій, мовляв, "ми виходимо на Дніпропетровщину". Фактично ж це пов’язано з необхідністю виконати конкретні завдання групи військ, що діють у цій зоні, — розповів оглядач в коментарі "Телеграфу".

Нагадаємо, раніше Віктор Трегубов розповів "Телеграфу", як ворог шукає прогалини у дроновому щиті ЗСУ.