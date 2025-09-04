ВСУ не хотят, а россияне – не могут. Что стоит за "угасанием" боевых действий на Днепропетровщине

Основная задача Сил обороны – планомерно истощать противника

Населённые пункты на Днепропетровщине, за которые воюет враг, не имеют стратегического значения. Это объясняется тем, что противостояние происходит в основном вокруг небольших сел, а не городов или крупных населенных центров региона.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов. Он объяснил, что происходит на самом деле.

— Конечно, для нас [Украины] каждый населенный пункт важен, и мы не хотим терять ни одного. Но в целом речь идет скорее о символическом аспекте, чем об экономическом, стратегическом или сугубо военном, — говорит Трегубов.

Как добавляет военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, ситуация характеризуется определенным паритетом. Мы не можем похвастаться глобальными достижениями, и россияне тоже не имеют значительных успехов.

— Конечно, противник будет двигаться. Однако наши основные задачи сейчас сдерживать российские войска, контролируемо противодействовать и планомерно истощать противника. Мы не ведем масштабного контрнаступления, только ограниченные контратаки, — говорит он "Телеграфу".

Коваленко отметил, что освобождение территорий потребовало бы от украинских защитников совсем других действий. На сегодняшний день украинские силы выбирают тактику ограниченных операций, чтобы сохранить ресурсы.

Напомним, российские фейки о "прорывах" в Днепропетровскую область систематически распространяются с весны-лета 2025 года. В мае российские пропагандисты начали заявлять о якобы выходе своих подразделений на административную границу Днепропетровской области и захвате села Дачное. Впрочем, в Генштабе ВСУ опровергли эту информацию.

Военные отмечают, что прорывы если и случаются, то являются кратковременными диверсионными акциями, после которых вражеские группы быстро уничтожаются или берутся в плен.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина не покинет Донбасс добровольно и не даст врагу выйти на границы Харьковщины и Днепропетровщины.