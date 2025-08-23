Нав'язані з дитинства: маріуполька здивувала міфами про захід України, які були на Донеччині (відео)

Від таких "фактів" стає моторошно

Жителі Маріуполя, що на Донеччині, з дитинства часто зростають із певними упередженнями щодо заходу України. Вони формувалися під впливом міфів та стереотипів.

Відео місцевої жительки Катерини у TikTok показало, як ці уявлення вплинули на покоління, що виросло в приазовському місті.

Першим міфом маріуполька назвала уявлення, що жителі західних областей країни — "ліниві та бідні". На півдні Донеччині розповідали, що ті, хто їздить працювати до Європи, займаються низькооплачуваною або принизливою роботою, бо нібито не хочуть працювати на "нормальних" професіях. Другий стереотип стосувався неприязні: у Маріуполі вірили, що захід України ненавидить російськомовних та жителів самого міста лише через їхнє існування.

Ще один міф був пов'язаний із мовою. Якщо людина говорила українською або "суржиком", її автоматично відносили до жителів сіл на заході. "І, в цілому, всі, хто говорив українською мовою, хоча б трошки сприймалися так, що вони приїхали з села. І це максимально висміювалося", — додала Катерина.

Четвертий міф мав історичну природу: львів'ян вважали причетними до нацистських дій під час Другої світової війни та переконаними ворогами російськомовних. П'ятий стереотип був настільки абсурдним та жартівливим, що передбачав наступне: "Якщо російськомовна людина потрапить у "Криївку" (культовий заклад Львова — ред.), її з'їдять".

Шостий міф стосувався гасла "Слава Україні". Катерина зазначила, що в Маріуполі його приписували виключно львів'янам і прирівнювали до лозунгів Гітлера. "Нас виховували в максимальній ворожості до західних областей. І, на жаль, це не жарти. Цим нас просочували з дитинства", — підкреслила авторка відео.

Дівчина розповіла, що більшість шкіл у місті були російськомовними, а українськомовні заклади, навіть якщо існували, на перервах вчителі не спілкувалися рідною мовою.

"В цілому, був такий вайб малоросійства. Захід – це якийсь окремий народ. Ми його не знаємо. А от Росія – це наш "старший брат"", — згадала маріуполька.

Тим часом у коментарях розгорілася активна дискусія. "Відкрию вам секрет: ми тут на Заході країни абсолютно не думали про те, як ви там живете на сході", — пише одна користувачка.

"Ми, із заходу України, ніколи не думали про схід погано. Ми просто жили своїм життям, працювали, берегли свою культуру та традиції", — додає інша.

Під відео загалом панує здивування щодо стереотипів про захід, обговорюють міфи про бідність і ненависть, а також зазначають, що російська пропаганда активно впливала на формування цих уявлень.

Що пишуть українці під відео

Нагадаємо: з травня 2022 року Маріуполь перебуває в окупації Росії. Раніше, у 2014 році, це місто було в аналогічній ситуації — втім, упродовж кількох місяців ЗСУ звільнили його від ворожих бойовиків.

"Телеграф" повідомляв, що Радянський Союз залишив по собі не лише спогади про дефіцит, трагедії та тиранію, а й закріпив численні гендерні стереотипи. Багато з них дійшли до сьогодні й досі впливають на виховання дітей.