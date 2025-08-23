На шаленій швидкості влетів у трамвай та маршрутку: в Харкові сталася страшна ДТП (фото, відео)

Постраждали пасажири громадського транспорту

В День міста, який у Харкові відзначають 23 серпня, на проспекті Героїв Харкова сталася масштабна аварія. Зіткнулися легковий автомобіль Toyota, тролейбус та автобус.

Про це повідомили в поліції регіону. Повідомляють, що водій Toyota пересувався на швидкості близько 140 км/год та знаходився у стані алкогольного сп’яніння.

Аварія на проспекті Героїв Харкова

Внаслідок аварії постраждали шість пасажирів громадського транспорту, серед яких 16-річна дівчина. Травми отримали й водій та пасажир легкового автомобіля. Усіх потерпілих доставили до лікарні.

Пошкоджена маршрутка в Харкові

"На місці події працює слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області та патрульні поліцейські. Наразі слідчими вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Всі обставини автопригоди встановлюються", – повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Києві також сталася аварія з участю громадського транспорту — у Шевченківському району зіткнулися дві маршрутки, через що на виник довгий затор.