Росіяни почали обсипати українців "грошима": але піднімати їх небезпечно (фото)

Про виявлення знахідки в поліцію повідомили в суботу

Російські окупанти не тільки вербують дітей та охочих до легкого заробітку через Телеграм-канали. Вони вигадали ще один спосіб "вийти" на потенційних зрадників України. В Чернігові виявили листівки, які були зроблені у вигляді купюри в 100 грн.

Як повідомили в поліції, це були не справжні гроші, а фальшивки з розміщеними на них закликами. Росіяни шукають тих, хто захоче повідомляти їм координати та наводити на позиції Сил оборони. Вони обіцяють начебто платити за це.

Фальшиві гроші, які скидали в Чернігові

Поліція нагадує — за поширення інформації про пересування та розташування Збройних сил загрожує кримінальна відповідальність. Відомо, що росіяни скинули ці листівки з безпілотника. Цей російський дрон напряму нікого не вбив, на відміну від інших, які Росія запускає по Чернігову.

До цього росіяни через Телеграм-канали активно вербували людей, для створення та розповсюдження бомб. Проте ті, хто купився на легкі гроші та зрадив Україну здебільшого помирали — їх використовували як терористів-смертників. Інший спосіб, яким росіяни намагались вербувати українців — вмовляли за гроші підпалювати машини працівників ТЦК, щоб створити видимість розбрату.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на дрон "Гербера" росіяни встановили камери. Таким чином цей дрон зібраний ледь не зі сміття може бути не тільки ударним, а й розвідувальним — такий засікли 2 вересня над Києвом.