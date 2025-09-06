Россияне начали осыпать украинцев "деньгами": но поднимать их опасно (фото)

Об обнаружении находки в полицию сообщили в субботу

Российские оккупанты не только вербуют детей и жаждущих легкого заработка через Телеграмм-каналы. Они придумали еще один способ "выйти" на потенциальных предателей Украины. В Чернигове обнаружили листовки, сделанные в виде купюры в 100 грн.

Как сообщили в полиции, это были не настоящие деньги, а фальшивки с размещёнными на них призывами. Россияне ищут тех, кто захочет сообщать им координаты и наводить на позиции сил обороны. Они обещают якобы платить за это.

Фальшивые деньги, сбрасываемые в Чернигове

Полиция напоминает: за распространение информации о передвижении и расположении Вооруженных сил грозит уголовная ответственность. Известно, что россияне сбросили эти листовки с беспилотника. Этот российский дрон напрямую никого не убил, в отличие от других, которые Россия запускает по Чернигову.

До этого россияне через телеграмм-каналы активно вербовали людей для создания и распространения бомб. Однако купившиеся на легкие деньги и предавшие Украину в основном умирали — их использовали в качестве террористов-смертников. Другой способ, которым россияне пытались вербовать украинцев — уговаривали за деньги поджигать машины работников ТЦК, чтобы создать видимость раздора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на дрон "Гербера" россияне установили камеры. Таким образом, этот дрон, который собран чуть ли не из мусора, может быть не только ударным, но и разведывательным — такой засекли 2 сентября над Киевом.