Горить Кабмін, багато поранених: як виглядає Києві після атаки Росії (фоторепортаж)

Росія масовано атакувала Київ під час атаки в ніч проти 7 вересня. У місті горять багатоповерхівки та урядова будівля.

Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як виглядає столиця після ворожого удару.

У Києві пожежі — фото Ян Доброносов

За інформацією офіційної влади у Святошинському районі Києва, сильне пошкодження отримав 9-поверховий житловий будинок — частково зруйновані з 4 по 8 поверхи. Також у Святошинському районі зафіксовано падіння уламків у 16-поверховий житловий будинок, через що пожежа виникла на 15-16 поверхах. Крім того, пожежі внаслідок ворожої атаки сталися ще у двох 9-поверхових житлових будинках. Горять автомобілі поблизу СТО та складські приміщення. У Дарницькому районі столиці у 4-поверхівці сталася пожежа на 3 та 4 поверхах та часткова руйнація третього поверху будинку.

Зруйновано житлові будинки — фото Ян Доброносов

Наслідки атаки на Київ — фото Ян Доброносов

Також мер столиці підтвердив, що в урядовій будівлі, ймовірно, через збиття БПЛА сталася пожежа. ЇЇ видно з Майдану. Йдеться про Кабмін.

Горить Кабмін – фото Ян Доброносов

На жаль, не обійшлося без постраждалих. На цей час відомо про 13 поранених. Двоє людей загинули. У тому числі дитина.

У Києві постраждали люди — фото Ян Доброносов

Дим у Києві після атаки — фото Ян Доброносов

Будинки у Києві зруйновано — фото Ян Доброносов

Горять багатоповерхівки — фото Ян Доброносов

