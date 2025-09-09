У Луцьку люди побили вікна авто ТЦК та заблокували виїзд. Подробиці та відео інциденту

Хлопця, якого намагалися забрати представники ТЦК, з місця подій забрала "швидка"

У Луцьку зранку у вівторок, 9 вересня, стався інцидент між групою оповіщення ТЦК, яка намагалася забрати молодого хлопця, та місцевими мешканцями. Люди пошкодили автомобіль військових.

Як розповів місцевий Telegram-канал, у дворі на Набережній, 8 працівники ТЦК силою посадили у свій бус молодого хлопця. На його захист стали місцеві мешканці, здебільшого жінки. Повідомляється, що вони побили вікна у бусі.

На місце прибули до 10 патрульних екіпажів та і швидка допомога. Хлопцю, якого затримала група оповіщення, стало погано. Працівники поліції вели його до карети "швидкої", але він не міг йти. Врешті решт поліцейські понесли його, взявши за руки та ноги.

Що кажуть у поліції

У Telegram-каналі Поліції Волинської області розповіли, що сталося. Близько 8 години ранку, група оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП і поліцейських виявила чоловіка, який не пред’явив військово-облікові документи. Хлопець не виконував законні вимоги правоохоронців та втік на закриту територію по вулиці Набережній.

На місці зібрався натовп людей, які пошкодили службовий транспортний засіб групи оповіщення, зачинили ворота та заблокували виїзд. На місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини, — йдеться у повідомленні

