Чорнобиль у мініатюрі мало не влаштувала Росія: ядерний об’єкт в Україні витримав десятки потужних ударів

Там знаходиться збагачений уран

У Харкові дослідницька лабораторія з експериментальним пристроєм "Джерело нейтронів" отримала 74 пошкодження внаслідок російських атак. Усередині об’єкту знаходиться збагачений уран.

Кількості палива достатньо для того, щоб у разі аварії заразити більшу частину міста, повідомляє The New York Times.

З початку повномасштабного вторгнення увага світової громадськості була прикута насамперед до Запорізької АЕС — найбільшої в Європі, яка опинилася під російським контролем уже у перші тижні війни. Однак в Україні є й інші об’єкти, пов’язані з атомною енергетикою і становлять потенційну загрозу: дослідні реактори, Чорнобильська станція та сховища відпрацьованого палива.

Чим довше триває війна, тим вища ймовірність ударів, здатних призвести до витоку радіоактивних матеріалів. При цьому системи безпеки на багатьох об’єктах розраховані на експлуатаційні ризики, але не на пряме влучення важких боєприпасів, зазначає видання.

Особливу небезпеку становить дослідницький комплекс "Джерело нейтронів", розташований на території Харківського фізико-технічного інституту, який за радянських часів брав участь у створенні атомної зброї. У 2010 році інститут відмовився від роботи зі збройовим ураном і передав його запаси до Росії в рамках американсько-української програми з нерозповсюдження.

Проте в розпорядженні вчених залишилися матеріали з високим рівнем збагачення — значно вище, ніж у палива для атомних станцій. Обсяги цього урану офіційно не розголошуються.

Саме "Джерело нейтронів" складається з реакторного блоку розміром з автобус, захищеного металевим екраном, та прискорювача частинок завдовжки близько 30 метрів. США частково профінансували його будівництво в обмін на відмову України від урану збройної якості, пишуть журналісти.

З початком війни наукові роботи на установці зупинили, а реактор перевели у режим консервації. Проте збагачений уран залишився на об’єкті. За даними української влади, будівлю регулярно обстрілюють дронами, ракетами та артилерією, що виключає версію випадкових влучень.

Проти п’яти російських офіцерів висунуто звинувачення у навмисних атаках на об’єкт, прокуратура кваліфікувала їхні дії як "екоцид". У матеріалах справи наголошується: пряме влучення може спричинити радіоактивне зараження території, де проживає близько 640 тисяч осіб.

Конструкції лабораторії спочатку не проєктувалися для захисту від повітряних ударів. За даними видання, вибухи зовні майже щодня трясуть приміщення диспетчерської, а в одному з випадків ударна хвиля зірвала штукатурку прямо біля реакторного блоку.

У 2022 році пошкодження трансформатора залишило лабораторію без електропостачання на кілька місяців, і вченим довелося вдатися до резервного опалення, щоб не допустити замерзання системи охолодження.

Попри небезпеку, в інших підрозділах інституту продовжуються дослідження у сфері термоядерної енергетики, де використовується радіоактивний водень.

Нагадаємо, наприкінці серпня росіяни заявили про пожежу на Курській АЕС. Нібито спалахнув трансформаторний блок, загрози радіаційної небезпеки чи пошкодження енергоблоків не було.