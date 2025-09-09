Чернобыль в миниатюре чуть не устроила Россия: ядерный объект в Украине выдержал десятки мощных ударов

Там находится обогащенный уран

В Харькове исследовательская лаборатория с экспериментальным устройством "Источник нейтронов" получила 74 повреждения в результате российских атак. Внутри объекта находится обогащенный уран.

Количества топлива достаточно для того, чтобы в случае аварии заразить большую часть города, сообщает The New York Times.

С начала полномасштабного вторжения внимание мировой общественности было приковано прежде всего к Запорожской АЭС — крупнейшей в Европе, которая оказалась под российским контролем уже в первые недели войны. Однако в Украине есть и другие объекты, связанные с атомной энергетикой и представляющие потенциальную угрозу: исследовательские реакторы, Чернобыльская станция и хранилища отработанного топлива.

Чем дольше продолжается война, тем выше вероятность ударов, способных привести к утечке радиоактивных материалов. При этом системы безопасности на многих объектах рассчитаны на эксплуатационные риски, но не на прямое попадание тяжелых боеприпасов, отмечает издание.

Особую опасность представляет исследовательский комплекс "Источник нейтронов", расположенный на территории Харьковского физико-технического института, который в советское время участвовал в создании атомного оружия. В 2010 году институт отказался от работы с оружейным ураном и передал его запасы в Россию в рамках американо-украинской программы по нераспространению.

Тем не менее в распоряжении ученых остались материалы с высоким уровнем обогащения — значительно выше, чем у топлива для атомных станций. Объемы этого урана официально не разглашаются.

Сам "Источник нейтронов" состоит из реакторного блока размером с автобус, защищенного металлическим экраном, и ускорителя частиц длиной около 30 метров. США частично профинансировали его строительство в обмен на отказ Украины от урана оружейного качества, пишут журналисты.

С началом войны научные работы на установке остановили, а реактор перевели в режим консервации. Однако обогащенный уран остался на объекте. По данным украинских властей, здание регулярно подвергается обстрелам дронами, ракетами и артиллерией, что исключает версию случайных попаданий.

Против пяти российских офицеров выдвинуты обвинения в преднамеренных атаках на объект, прокуратура квалифицировала их действия как "экоцид". В материалах дела отмечается: прямое попадание может вызвать радиоактивное заражение территории, где проживает около 640 тысяч человек.

Конструкции лаборатории изначально не проектировались для защиты от воздушных ударов. По данным издания, взрывы снаружи почти ежедневно сотрясают помещение диспетчерской, а в одном из случаев ударная волна сорвала штукатурку прямо у реакторного блока.

В 2022 году повреждение трансформатора оставило лабораторию без электроснабжения на несколько месяцев, и ученым пришлось прибегнуть к резервному отоплению, чтобы не допустить замерзания охлаждающей системы.

Несмотря на опасность, в других подразделениях института продолжаются исследования в сфере термоядерной энергетики, в которых используется радиоактивный водород.

Напомним, в конце августа россияне заявили о пожаре на Курской АЭС. Якобы загорелся трансформаторный блок, угрозы радиационной опасности или повреждения энергоблоков не было.