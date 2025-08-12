Біля ЗАЕС помітили велике задимлення: що сталося (фото)

Росіяни наразі не коментували задимлення на станції

У районі окупованого вантажного порту Запорізької атомної електростанції зафіксовано задимлення, причини якого поки невідомі. Ситуація викликає серйозне занепокоєння через особливий статус цього об'єкта.

Про це повідомило Міністерство енергетики України. Варто зазначити, що вантажний порт розташований поза охоронюваним периметром самої станції.

Тим часом у місцевих пабліках показали фото з місця події:

"Цей інцидент вкотре привертає увагу до загроз, які створює російська окупація найбільшого ядерного об’єкта в Європі", — додали в Міненерго. Міністерство енергетики України

В установі додали, що будь-які провокації чи військові дії на території атомної станції можуть мати катастрофічні наслідки не лише для України, а й для всього європейського континенту.

До слова, росіяни наразі не коментували інцидент на станції.

Нагадаємо, що майже місяць тому над окупованою Запорізькою АЕС в Енергодарі здійнявся дим. Також в області спостерігалися проблеми з водопостачанням. За оновленою інформацією МАГАТЕ, задимлення біля об'єкта спричинила лісова пожежа.

Запорізька атомна електростанція — що відомо

ЗАЕС розташована в степовій зоні Запорізької області в місті Енергодар, на колишньому березі Каховського водосховища.

Це — найбільша атомна електростанція в Європі та третя за потужністю у світі, що складається з шести енергоблоків по 1 ГВт кожен. Станція забезпечує близько 20% загального виробництва електроенергії в Україні та майже половину виробітку серед українських атомних станцій.

Будівництво Запорізької АЕС почалося в 1981 році, а останній — шостий енергоблок — запустили в 95-му. За роки роботи станція отримала міжнародне визнання за безпеку і надійність. У 2022 році, в умовах повномасштабного вторгнення Росії, станцію захопили ворожі війська, що призвело до численних порушень безпеки та загроз ядерній стабільності.

