Тепер її виженуть з НАТО? Мережу завалило жартами та мемами про "шахеди" над Польщею

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
Автор
Новина оновлена 10 вересня 2025, 02:56
Шахед

Мережа відреагувала цілком традиційно

Для українців йде чергова ніч під масованим дроновим ударом Росії, а ось для мешканців сусідньої Польщі ситуація набула зовсім несподіваного повороту. Група близько десятка дронів полетіла через Волинську область і Білорусь у бік Варшави.

Поки авіація країн НАТО намагалася зрозуміти, що їй робити у цій ситуації, українці відповіли у своєму традиційному стилі — жартами та мемами. "Телеграф" зібрав найкращі.

Спочатку варто відзначити, що для багатьох профільних каналів такий розвиток ситуації був зовсім несподіваним.

Прозвучали заклики дзвонити до НАТО та просити оголошувати статтю 5.

Атака на Польщу, меми
То це вже атака чи ще ні?

Дехто припустив, що в НАТО вже знають, як вийти з ситуації.

Польща атакована дронами Росії
Адмінів можна забирати працювати до прес-служби

А про всяк випадок готують і радикальніше рішення.

Меми про атаку на Польщу
Вона вийшла два дні тому

Однак завжди можна приготувати кілька варіантів, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Атака на Польщу стала приводом для жартів
Ну не з Калінінграда ж вони прилетіли

При тому, що це все могло бути неприємною помилкою.

Жарти про атаку на Польщу
Кожен може помилитися
Меми про атаку на Польщу
Іноді краще надіслати листа голубом

Глибоке занепокоєння також озвучили й у Білому домі.

Жарти про атаку на Польщу в ніч проти 10 вересня
Потрібен ще один саміт на Алясці

Звичайно в цій ситуації можна лише поспівчувати мешканцям Польщі, а заразом порадити їм правильні ресурси.

Росія атакувала Польщу, меми
Все буває вперше
У мережі жартують про атаку на Польщу 10 вересня
Корисний ресурс

Ви ж теж бачили ці набридлі реклами

Та й куди ж без думки штучного інтелекту в наш час.

Користувачі також посміялися і з традиційних протестів польських фермерів, які блокують кордон України з приводу.

Жарти та меми про атаку на Польщу
Шахеди зерно не возять, польська економіка у повній безпеці
У мережі жартують про атаку на Польщу
А може й возять, терміново всім на кордон!

Але зрештою все буде добре, адже скоро у світ прийде супергерой, на якого всі ми заслужили.

Пес Патрон став поляком, меми
Кажуть в Україні живе його брат-близнюк

Як повідомлялося раніше, не менше 10 дронів полетіло через український кордон у бік Польщі, через що довелося підіймати авіацію НАТО. За деякою інформацією, частина дронів вдалося збити, але не обійшлося без руйнувань. Дрони також літали над Білоруссю та Молдовою.

