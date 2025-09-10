Тепер її виженуть з НАТО? Мережу завалило жартами та мемами про "шахеди" над Польщею
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 680
Мережа відреагувала цілком традиційно
Для українців йде чергова ніч під масованим дроновим ударом Росії, а ось для мешканців сусідньої Польщі ситуація набула зовсім несподіваного повороту. Група близько десятка дронів полетіла через Волинську область і Білорусь у бік Варшави.
Поки авіація країн НАТО намагалася зрозуміти, що їй робити у цій ситуації, українці відповіли у своєму традиційному стилі — жартами та мемами. "Телеграф" зібрав найкращі.
Спочатку варто відзначити, що для багатьох профільних каналів такий розвиток ситуації був зовсім несподіваним.
Прозвучали заклики дзвонити до НАТО та просити оголошувати статтю 5.
Дехто припустив, що в НАТО вже знають, як вийти з ситуації.
А про всяк випадок готують і радикальніше рішення.
Однак завжди можна приготувати кілька варіантів, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій.
При тому, що це все могло бути неприємною помилкою.
Глибоке занепокоєння також озвучили й у Білому домі.
Звичайно в цій ситуації можна лише поспівчувати мешканцям Польщі, а заразом порадити їм правильні ресурси.
Ви ж теж бачили ці набридлі реклами
Та й куди ж без думки штучного інтелекту в наш час.
Користувачі також посміялися і з традиційних протестів польських фермерів, які блокують кордон України з приводу.
Але зрештою все буде добре, адже скоро у світ прийде супергерой, на якого всі ми заслужили.
Як повідомлялося раніше, не менше 10 дронів полетіло через український кордон у бік Польщі, через що довелося підіймати авіацію НАТО. За деякою інформацією, частина дронів вдалося збити, але не обійшлося без руйнувань. Дрони також літали над Білоруссю та Молдовою.