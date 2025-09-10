Тепер її виженуть з НАТО? Мережу завалило жартами та мемами про "шахеди" над Польщею

Мережа відреагувала цілком традиційно

Для українців йде чергова ніч під масованим дроновим ударом Росії, а ось для мешканців сусідньої Польщі ситуація набула зовсім несподіваного повороту. Група близько десятка дронів полетіла через Волинську область і Білорусь у бік Варшави.

Поки авіація країн НАТО намагалася зрозуміти, що їй робити у цій ситуації, українці відповіли у своєму традиційному стилі — жартами та мемами. "Телеграф" зібрав найкращі.

Спочатку варто відзначити, що для багатьох профільних каналів такий розвиток ситуації був зовсім несподіваним.

Прозвучали заклики дзвонити до НАТО та просити оголошувати статтю 5.

То це вже атака чи ще ні?

Дехто припустив, що в НАТО вже знають, як вийти з ситуації.

Адмінів можна забирати працювати до прес-служби

А про всяк випадок готують і радикальніше рішення.

Вона вийшла два дні тому

Однак завжди можна приготувати кілька варіантів, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Ну не з Калінінграда ж вони прилетіли

При тому, що це все могло бути неприємною помилкою.

Кожен може помилитися

Іноді краще надіслати листа голубом

Глибоке занепокоєння також озвучили й у Білому домі.

Потрібен ще один саміт на Алясці

Звичайно в цій ситуації можна лише поспівчувати мешканцям Польщі, а заразом порадити їм правильні ресурси.

Все буває вперше

Корисний ресурс

Ви ж теж бачили ці набридлі реклами

Та й куди ж без думки штучного інтелекту в наш час.

Користувачі також посміялися і з традиційних протестів польських фермерів, які блокують кордон України з приводу.

Шахеди зерно не возять, польська економіка у повній безпеці

А може й возять, терміново всім на кордон!

Але зрештою все буде добре, адже скоро у світ прийде супергерой, на якого всі ми заслужили.

Кажуть в Україні живе його брат-близнюк

Як повідомлялося раніше, не менше 10 дронів полетіло через український кордон у бік Польщі, через що довелося підіймати авіацію НАТО. За деякою інформацією, частина дронів вдалося збити, але не обійшлося без руйнувань. Дрони також літали над Білоруссю та Молдовою.