Теперь ее исключат из НАТО? Сеть завалило шутками и мемами о "шахедах" над Польшей

Геннадий Лубенец
Шахед Новость обновлена 10 сентября 2025, 02:56
Шахед

Сеть отреагировала вполне традиционно

Для украинцев идет очередная ночь под массированным дроновым ударом России, а вот для жителей соседней Польши ситуация обрела совсем неожиданный поворот. Группа из около десятка дронов полетела через Волынскую область и Беларусь в сторону Варшавы.

Пока авиация стран НАТО пытается понять, что ей делать в этой ситуации, украинцы уже ответили в своем традиционном стиле — шутками и мемами. "Телеграф" собрал лучшие.

Для начала стоит отметить, что для многих профильных каналов такое развитие ситуации было совсем неожиданным.

Прозвучали призывы звонить в НАТО и просить объявлять статью 5.

Атака на Польшу, мемы
Так это уже атака или еще нет?

При том некоторые предположили, что в НАТО уже знают как выйти из ситуации.

Польша атакована дронами России
Админов можно забирать работать в пресс-службу

А на всякий случай готовят и более радикальное решение.

Мемы об атаке на Польшу
Она вышла два дня назад

Однако всегда можно приготовить несколько вариантов, чтобы быть готовыми к любому развитию событий.

Атака на Польшу стала поводом для шуток
Ну не с Калининграда же они прилетели

При том, что это все могло быть досадной ошибкой.

Шутки об атаке на Польшу
Каждый может ошибиться
Мемы об атаке на Польшу
Иногда лучше отправить письмо голубем

Глубокую обеспокоенность также озвучили и в Белом доме.

Шутки об атаке на Польшу в ночь на 10 сентября
Нужен еще один саммит на Аляске

Конечно в этой ситуации можно лишь посочувствовать жителям Польши, а заодно посоветовать им правильные ресурсы.

Россия атаковала Польшу, мемы
Все бывает в первый раз
В сети шутят об атаке на Польшу 10 сентября
Полезный ресурс

Вы же тоже видели эти надоевшие рекламы

Ну и куда же без мнения искусственного интеллекта в наше время.

Пользователи также посмеялись и над традиционными протестами польских фермеров, которые блокируют границу Украины по любому поводу.

Шутки и мемы об атаке на Польшу
Шахеды зерно не возят, польская экономика в полной безопасности
В сети шутят об атаке на Польшу
А может и возят, срочно всем на границу

Но в конечном итоге все будет хорошо, ведь скоро в мир придет супергерой, которого все мы заслужили.

Пес Патрон стал поляком, мемы
Говорят в Украине у него есть брат-близнец

Как сообщалось ранее, не менее 10 дронов полетело через украинскую границу в сторону Польши, из-за чего пришлось поднимать авиацию НАТО. По некоторой информации часть дронов удалось сбить, но не обошлось без разрушений. Дроны также летали над Беларусью и Молдовой.

