Теперь ее исключат из НАТО? Сеть завалило шутками и мемами о "шахедах" над Польшей
-
-
Сеть отреагировала вполне традиционно
Для украинцев идет очередная ночь под массированным дроновым ударом России, а вот для жителей соседней Польши ситуация обрела совсем неожиданный поворот. Группа из около десятка дронов полетела через Волынскую область и Беларусь в сторону Варшавы.
Пока авиация стран НАТО пытается понять, что ей делать в этой ситуации, украинцы уже ответили в своем традиционном стиле — шутками и мемами. "Телеграф" собрал лучшие.
Для начала стоит отметить, что для многих профильных каналов такое развитие ситуации было совсем неожиданным.
Прозвучали призывы звонить в НАТО и просить объявлять статью 5.
При том некоторые предположили, что в НАТО уже знают как выйти из ситуации.
А на всякий случай готовят и более радикальное решение.
Однако всегда можно приготовить несколько вариантов, чтобы быть готовыми к любому развитию событий.
При том, что это все могло быть досадной ошибкой.
Глубокую обеспокоенность также озвучили и в Белом доме.
Конечно в этой ситуации можно лишь посочувствовать жителям Польши, а заодно посоветовать им правильные ресурсы.
Ну и куда же без мнения искусственного интеллекта в наше время.
Пользователи также посмеялись и над традиционными протестами польских фермеров, которые блокируют границу Украины по любому поводу.
Но в конечном итоге все будет хорошо, ведь скоро в мир придет супергерой, которого все мы заслужили.
Как сообщалось ранее, не менее 10 дронов полетело через украинскую границу в сторону Польши, из-за чего пришлось поднимать авиацию НАТО. По некоторой информации часть дронов удалось сбить, но не обошлось без разрушений. Дроны также летали над Беларусью и Молдовой.