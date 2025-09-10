Теперь ее исключат из НАТО? Сеть завалило шутками и мемами о "шахедах" над Польшей

Сеть отреагировала вполне традиционно

Для украинцев идет очередная ночь под массированным дроновым ударом России, а вот для жителей соседней Польши ситуация обрела совсем неожиданный поворот. Группа из около десятка дронов полетела через Волынскую область и Беларусь в сторону Варшавы.

Пока авиация стран НАТО пытается понять, что ей делать в этой ситуации, украинцы уже ответили в своем традиционном стиле — шутками и мемами. "Телеграф" собрал лучшие.

Для начала стоит отметить, что для многих профильных каналов такое развитие ситуации было совсем неожиданным.

Прозвучали призывы звонить в НАТО и просить объявлять статью 5.

Так это уже атака или еще нет?

При том некоторые предположили, что в НАТО уже знают как выйти из ситуации.

Админов можно забирать работать в пресс-службу

А на всякий случай готовят и более радикальное решение.

Она вышла два дня назад

Однако всегда можно приготовить несколько вариантов, чтобы быть готовыми к любому развитию событий.

Ну не с Калининграда же они прилетели

При том, что это все могло быть досадной ошибкой.

Каждый может ошибиться

Иногда лучше отправить письмо голубем

Глубокую обеспокоенность также озвучили и в Белом доме.

Нужен еще один саммит на Аляске

Конечно в этой ситуации можно лишь посочувствовать жителям Польши, а заодно посоветовать им правильные ресурсы.

Все бывает в первый раз

Полезный ресурс

Вы же тоже видели эти надоевшие рекламы

Ну и куда же без мнения искусственного интеллекта в наше время.

Пользователи также посмеялись и над традиционными протестами польских фермеров, которые блокируют границу Украины по любому поводу.

Шахеды зерно не возят, польская экономика в полной безопасности

А может и возят, срочно всем на границу

Но в конечном итоге все будет хорошо, ведь скоро в мир придет супергерой, которого все мы заслужили.

Говорят в Украине у него есть брат-близнец

Как сообщалось ранее, не менее 10 дронов полетело через украинскую границу в сторону Польши, из-за чего пришлось поднимать авиацию НАТО. По некоторой информации часть дронов удалось сбить, но не обошлось без разрушений. Дроны также летали над Беларусью и Молдовой.