Росія прорвалася в Куп'янськ чи ні? Що насправді зараз відбувається в місті

У Куп'янську триває контрдиверсійна операція

Куп'янськ, що на Харківщині, залишається під повним контролем українських військових, попри спроби окупантів прорвати оборону. Місто та вся територія громади безпечні, а Збройні Сили України продовжують активно відбивати атаки армії РФ на околицях.

Очільник Куп'янської МВА Олександр Беседін в етері телемарафону повідомив, що жодних російських підрозділів у місті немає.

"Дійсно, бої точаться на околицях. Кожного дня і кожну годину — на зв'язку з нашими військовими, і вони дають гідну відсіч. Хоча ворог щодня кидає все більше сил, щоб здійснити їхню мрію — захопити Куп'янськ", — сказав він.

За даними Генерального штабу ЗСУ, ворог продовжує концентрувати сили на північних підходах до міста. Українські підрозділи контролюють виходи з усіх трубопроводів, які окупанти намагались використати для прихованого проникнення.

Три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, вихід із четвертої знаходиться під контролем Сил оборони, Генштаб ЗСУ

У Куп'янську триває контрдиверсійна операція, а в навколишніх районах проводяться пошуково-ударні дії. За 2 тижні активної оборони ворог втратив 395 осіб, із яких 288 — безповоротні. На підходах до міста, у Радьківці та Голубівці, наші захисники ліквідували 265 росіян, ще 128 загиблих — безпосередньо в районі Куп'янська.

Окрім того, деякі військові РФ потрапляють у полон, поповнюючи обмінний фонд та надаючи цінні свідчення, які будуть використані проти держави-агресора.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, згідно з інформацією DeepState, російські війська здійснили просування в районах Кіндрашівки та Куп'янська на Харківщині.