Руйнування всюди, але людей ще багато: як живе прифронтова Дружківка (ексклюзивні фото)

Геннадій Лубенець ,
Дружківка Новина оновлена 14 вересня 2025, 18:00
Дружківка

Чим ближче до лінії зіткнення, тим більше руйнувань впадає у вічі

Російські окупанти не припиняють тиску на фронті і паралельно з цим жорстко обстрілюють розташовані неподалік лінії зіткнення міста та селища. До них належить і Дружківка, яка розташована біля Краматорська.

Містечко знаходиться за близько 15-20 кілометрів від найближчих російських позицій, а тому зараз воно поступово перетворюється на руїни. На місці побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Як видно на знімках, у Дружківці сліди бойових дій помітні всюди. Це можна побачити по зруйнованих будинках, згорілих автомобілях та бетонних блоках на дорогах. Навіть у центральній будівлі міської адміністрації не залишилося жодного цілого вікна.

Близькість фронту та постійні прильоти не злякали місцевих жителів, а тому там ще людно попри все. За даними міської військової адміністрації, станом на липень там залишалося 30,5 тисячі осіб.

Руйнування в Дружківці
На вулицях все ще є люди
Автомобілям теж дісталося
Автомобілям також дісталося
Будівля адміністрації
Руйнування видно всюди
Руйнування в Дружківці
Люди намагаються жити, як раніше
Руйнування в Дружківці
Бетонні блоки
Руйнування в Дружківці
Дружківка
Варто зазначити, що небезпека в цій частині України чатує не лише на містах, які постійно перебувають під російськими ударами, а й на дорогах між ними. Основні логістичні маршрути знаходяться під постійним прицілом дронів, тому дороги закривають навісами із сіток.

#Донецька область #Краматорськ #Дружківка