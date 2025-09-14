Руйнування всюди, але людей ще багато: як живе прифронтова Дружківка (ексклюзивні фото)

Чим ближче до лінії зіткнення, тим більше руйнувань впадає у вічі

Російські окупанти не припиняють тиску на фронті і паралельно з цим жорстко обстрілюють розташовані неподалік лінії зіткнення міста та селища. До них належить і Дружківка, яка розташована біля Краматорська.

Містечко знаходиться за близько 15-20 кілометрів від найближчих російських позицій, а тому зараз воно поступово перетворюється на руїни. На місці побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Як видно на знімках, у Дружківці сліди бойових дій помітні всюди. Це можна побачити по зруйнованих будинках, згорілих автомобілях та бетонних блоках на дорогах. Навіть у центральній будівлі міської адміністрації не залишилося жодного цілого вікна.

Близькість фронту та постійні прильоти не злякали місцевих жителів, а тому там ще людно попри все. За даними міської військової адміністрації, станом на липень там залишалося 30,5 тисячі осіб.

Руйнування в Дружківці Руйнування в Дружківці На вулицях все ще є люди Автомобілям теж дісталося Автомобілям також дісталося Будівля адміністрації Руйнування видно всюди Руйнування видно всюди

Руйнування в Дружківці Руйнування в Дружківці Люди намагаються жити, як раніше Руйнування в Дружківці Руйнування в Дружківці Бетонні блоки Руйнування в Дружківці Руйнування в Дружківці Дружківка

Варто зазначити, що небезпека в цій частині України чатує не лише на містах, які постійно перебувають під російськими ударами, а й на дорогах між ними. Основні логістичні маршрути знаходяться під постійним прицілом дронів, тому дороги закривають навісами із сіток.