Разрушения повсюду, но людей еще много: как живет прифронтовая Дружковка (эксклюзивные фото)

Чем ближе к линии столкновения, тем больше разрушений бросается в глаза

Российские оккупанты не прекращают давления на фронте и параллельно с этим жестко обстреливают расположенные неподалеку линии столкновения города и поселки. К таковым относится и Дружковка, расположенная возле Краматорска.

Городок находится в около 15-20 километрах от ближайших российских позиций, а потому сейчас он постепенно превращается в руины. На месте побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Как видно на снимках, в Дружковке следы боевых действий заметны повсюду. Это можно увидеть по разрушенным домам, сгоревшим автомобилям и бетонным блокам на дорогах. Даже в центральном здании городской администрации не осталось ни одного целого окна.

Близость фронта и постоянные прилеты не испугали местных жителей, а потому там вопреки всему все еще людно. По данным городской военной администрации, по состоянию на июль там оставалось 30,5 тысячи человек.

На улицах все еще есть люди Автомобилям тоже досталось Здание администрации Разрушения видны повсюду

Люди пытаются жить, как прежде Бетонные блоки

Стоит отметить, что опасность в этой части Украины подстерегает не только в городах, которые постоянно находятся под российскими ударами, но и на дорогах между ними. Основные логистические маршруты находятся под постоянным прицелом дронов, поэтому дороги закрывают навесами из сеток.