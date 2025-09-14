Разрушения повсюду, но людей еще много: как живет прифронтовая Дружковка (эксклюзивные фото)
Чем ближе к линии столкновения, тем больше разрушений бросается в глаза
Российские оккупанты не прекращают давления на фронте и параллельно с этим жестко обстреливают расположенные неподалеку линии столкновения города и поселки. К таковым относится и Дружковка, расположенная возле Краматорска.
Городок находится в около 15-20 километрах от ближайших российских позиций, а потому сейчас он постепенно превращается в руины. На месте побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Как видно на снимках, в Дружковке следы боевых действий заметны повсюду. Это можно увидеть по разрушенным домам, сгоревшим автомобилям и бетонным блокам на дорогах. Даже в центральном здании городской администрации не осталось ни одного целого окна.
Близость фронта и постоянные прилеты не испугали местных жителей, а потому там вопреки всему все еще людно. По данным городской военной администрации, по состоянию на июль там оставалось 30,5 тысячи человек.
Стоит отметить, что опасность в этой части Украины подстерегает не только в городах, которые постоянно находятся под российскими ударами, но и на дорогах между ними. Основные логистические маршруты находятся под постоянным прицелом дронов, поэтому дороги закрывают навесами из сеток.