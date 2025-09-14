Укр

Разрушения повсюду, но людей еще много: как живет прифронтовая Дружковка (эксклюзивные фото)

Автор
Геннадий Лубенец ,
Дата публикации
Читати українською
Автор
Дружковка Новость обновлена 14 сентября 2025, 18:19
Дружковка

Чем ближе к линии столкновения, тем больше разрушений бросается в глаза

Российские оккупанты не прекращают давления на фронте и параллельно с этим жестко обстреливают расположенные неподалеку линии столкновения города и поселки. К таковым относится и Дружковка, расположенная возле Краматорска.

Городок находится в около 15-20 километрах от ближайших российских позиций, а потому сейчас он постепенно превращается в руины. На месте побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Как видно на снимках, в Дружковке следы боевых действий заметны повсюду. Это можно увидеть по разрушенным домам, сгоревшим автомобилям и бетонным блокам на дорогах. Даже в центральном здании городской администрации не осталось ни одного целого окна.

Близость фронта и постоянные прилеты не испугали местных жителей, а потому там вопреки всему все еще людно. По данным городской военной администрации, по состоянию на июль там оставалось 30,5 тысячи человек.

Разрушения в Дружковке
Разрушения в Дружковке
Разрушения в Дружковке
Разрушения в Дружковке
На улицах все еще есть люди
На улицах все еще есть люди
Автомобилям тоже досталось
Автомобилям тоже досталось
Автомобилям тоже досталось
Автомобилям тоже досталось
Здание администрации
Здание администрации
Разрушения видны повсюду
Разрушения видны повсюду
Разрушения видны повсюду
Разрушения видны повсюду
Разрушения в Дружковке
Разрушения в Дружковке
Разрушения в Дружковке
Разрушения в Дружковке
Люди пытаются жить, как прежде
Люди пытаются жить, как прежде
Разрушения в Дружковке
Разрушения в Дружковке
Разрушения в Дружковке
Разрушения в Дружковке
Бетонные блоки
Бетонные блоки
Разрушения в Дружковке
Разрушения в Дружковке
Разрушения в Дружковке
Разрушения в Дружковке
Дружковка
Дружковка
Дружковка
Дружковка

Стоит отметить, что опасность в этой части Украины подстерегает не только в городах, которые постоянно находятся под российскими ударами, но и на дорогах между ними. Основные логистические маршруты находятся под постоянным прицелом дронов, поэтому дороги закрывают навесами из сеток.

Теги:
#Донецкая область #Краматорск #Дружковка