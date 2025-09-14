Море в Берднянске превратилось в "желе" из медуз: оккупанты нашли оправдание

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко предположил, что нашествие медуз в Бердянске произошло из-за измененного течения

Во временно оккупированном Бердянске на Азовском побережье большое нашествие медуз. Жители моря заполонили пляж во время бархатного сезона.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он опубликовал видео из города.

На кадрах видно, как вода у берега буквально усеяна сотнями медуз. Они скопились в прибрежной зоне, создавая плотный ковер, покрывающий почти всю поверхность моря у пирса. Прозрачные тела медуз колеблются в воде и кажется, что море превратилось в сплошную массу морских обитателей.

"Бердянск. Наши дни. Нашествие медуз. Середина сентября. Такого никогда не должно было произойти, если бы не экоцид, устроенный россиянами. А все началось со строительства Крымского моста и смены течений в Азове", — отметил Андрющенко.

В то же время российские пропагандистские ресурсы объясняют нашествие медуз в Бердянске тем, что вода в Азовском море якобы стала теплее, а также из-за исчезновения рыб-хищников, обычно регулирующих численность этих животных.

Что известно о Бердянске

Бердянск – город на юго-востоке Украины, расположенный на северном побережье Азовского моря в Запорожской области. До полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году население Бердянска составило примерно 110-115 тысяч человек. После оккупации многие местные жители уехали из города.

До оккупации Бердянск был популярным курортным городом. Ежегодно город посещали около 500-600 тысяч туристов, особенно летом. Курортный сезон обычно длился с мая по сентябрь.

Как выглядели пляжи в Бердянске до полномасштабной войны

На пляжах Бердянска негде яблоку было упасть до войны

Ситуация в Бердянске во время оккупации

После российской оккупации в 2022 году большинство баз отдыха и санаториев города были превращены в места дислокации российских военных. В этих объектах хранится оружие и тяжелая военная техника. Когда туда приезжали украинские звезды и давали большие концерты, а сейчас туда попадают только пропагандисты и жители Донецка и Луганска.

Ранее "Телеграф" писал, как полномасштабная война сменила Никополь.