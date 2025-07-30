Навіть медузи протестують проти окупантів. Море в Берднянську в розпал сезону перетворилося на "желе" (відео)

Вода зелена через морських жителів

Літо 2025 року принесло Бердянську незвичайних "протестувальників". Медузи буквально заполонили узбережжя окупованого курорту, наче вирішили влаштувати власний мітинг проти російських загарбників.

Відповідні кадри поширюються у ТікТок. Тисячі медуз різних розмірів обрали своїм домом берегову лінію міста.

На відео видно справжню "медузячу революцію" — від крихітних особин до досить великих екземплярів, які плавають у каламутній зелено-бурій воді. Схоже, що медузи вирішили показати окупантам, хто тут справжній господар моря.

Що відомо про Бердянськ

Бердянськ — місто на південному сході України, розташоване на північному узбережжі Азовського моря в Запорізькій області. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році населення Бердянська становило приблизно 110-115 тисяч жителів. Після окупації багато місцевих жителів виїхали з міста.

Бердянськ у Запорізькій області

До окупації Бердянськ був популярним курортним містом. Щорічно місто відвідували близько 500-600 тисяч туристів, особливо влітку. Курортний сезон зазвичай тривав з травня по вересень.

Бердянськ до повномасштабного вторгнення та окупації

Ситуація у Бердянську під час окупації

Після російської окупації у 2022 році більшість баз відпочинку та санаторіїв міста були перетворені на місця дислокації російських військових. У цих об'єктах зберігається зброя та важка військова техніка. Колись туди приїздили українські зірки та давали великі концерти, а зараз туди потрапляють лише пропагандисти та жителі Донецька і Луганська, як от до прикладу, у серпні 2024 року у Бердянську була "королева ДНР". Вона ображала жінок і називала їх дурепами.

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