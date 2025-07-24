Starlink Ілона Маска "впав" в усьому світі: що це взагалі було

В компанії Ілона Маска підтвердили збій

Ввечері 24 липня мережа супутникового зв'язку Starlink на деякий час вийшла з ладу. Перебої спостерігалися не тільки на фронті в Україні (причому з обох сторін), але й взагалі в усьому світі.

Першим про проблеми зі Starlink на фронті повідомив командувач Силами безпілотних Систем Роберт "Мадяр" Бровді. Він написав, що термінали Starlink не працюють вздовж всієї лінії фронту.

"Starlink ліг по всьому фронту", — повідомив він.

За даними керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, термінали Starlink не працювали в усьому світі. Російська пропаганда спробувала заявити, що Starlink, мовляв, не працюють тільки в Україні, але їхню брехню швидко викрили як в ЦПД, так і завдяки даним сервісу Downdetector, який відстежує збої інтернет-ресурсів та сервісів в усьому світі. Діаграми на сайті Downdetector показали різке зростання скарг на Starlink в межах світу, а не тільки України.

До того ж російські пропагандистські пабліки в коментарях виявилися сповнені ниття про те, що термінали Starlink, які росіяни ввозять "сірим імпортом" та використовують незаконно, припинили роботу. В деяких каналах пропагандистам навіть довелося "чистити" коментарі підписників.

На сайті компанії, яка належить мільярдеру Ілону Маску, та у соціальних мережах опублікували повідомлення, у якому було сказано, що співробітники працюють над з'ясуванням причини збою, а також над відновленням роботи Starlink.

"Наразі у мережі Starlink стався збій, і ми активно впроваджуємо рішення. Дякуємо за ваше терпіння, ми поділимося оновленнями, щойно цю проблему буде вирішено", — сказано у повідомленні.

Ілон Маск також підтвердив збій. Він вибачився за перебої та пообіцяв, що буде усунуто першопричину інциденту. Але про те, що саме сталося, а також яка була причина масштабного збою Starlink, він нічого не написав.

"Послугу буде відновлено найближчим часом. Вибачте за перебої. SpaceX усуне першопричину, щоб цього не повторилося", — сказано у повідомленні.

Зазначається, що станом на кінець доби 24 липня Starlink почав "оживати". Зокрема це підтвердив ЦПД, а також українські моніторингові та мілітарні канали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як знайти супутники Starlink на зоряному небі та які сервіси можуть допомогти визначити їх розташування. Усього з 2018 року компанія запустила понад 9000 апаратів, проте не всі вони перебувають у робочому стані.