У Києві зловили зникаючу червонокнижну рибу. Експертка пояснила, як вона там могла з'явитися

Останніми днями в соцмережах активно поширюють світлину з Києва: жінка на Дніпрі впіймала незвичайний трофей — вугра вагою 1,2 кг. Кадр одразу викликав жваве обговорення, адже така знахідка для столичних водойм — рідкість.

Вугор — цінна риба, яка здавна відома в українській кухні. Проте через людську діяльність вона майже зникла з водойм нашої держави. Так само чисельність знизилась по всьому природному ареалу.

Поява цієї особини в українських річках може мати не зовсім природне походження. Про це "Телеграфу" розповіла іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь.

"Вугор міг потрапити з якогось господарства. Є методики дорощування личинок, можливо в господарствах біля Києва теж таке застосовується", — каже вона.

Експертка підкреслює, що життєвий цикл європейського вугра є дуже складним. Для розмноження ця риба вирушає на далекі відстані — в Атлантичний океан, до Саргасового моря, де з'являються личинки. Далі вони мігрують течією Гольфстріму до узбережжя Європи й заходять у річки, де проводять більшу частину життя. Згодом дорослі особини знову прямують в океан на нерест.

Вугор, якого піймали у Києві

Саме тому, за словами Юлії Куцоконь, ймовірність появи вугра в українських водоймах природним шляхом надзвичайно мала. Однією з причин є гідроспоруди та греблі, які перешкоджають вільній міграції риби. Хоча вважається, що молоді вугрі здатні проповзати деякі відстані по вологій суші в болотистій місцевості, подолати серйозні перепони, які створені на річках, вони фактично не можуть.

Що відомо про вугра

Тіло вугра має видовжену, змієподібну форму, у довжину сягає до 2 метрів, зазвичай становить 50-150 см. Вага здебільшого до 4 кг, рідше до 6 кг. Самиці більші за самців. Луска дуже дрібна й майже непомітна, шкіра вкрита слизом.

Вугор

Існують дві морфологічні форми — гостроголові та широкоголові. Голова — невелика й дещо сплющена, нижня щелепа довша за верхню, зуби дрібні. Очі — маленькі, зяброві щілини вузькі. Окрас залежить від віку та середовища. Під час виходу в море для розмноження тіло стає чорним.

