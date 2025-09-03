Приплила з Північної Америки? На Івано-Франківщині впіймали рибу з незвичним забарвленням
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
В Україні вона з’явилась відносно нещодавно і поступово розселяється по різних водоймах
Рибалка на річці Луква в Івано-Франківській області спіймав незвичну рибу. Вона є досить рідкісною і не скрізь її можна зустріти в наших водоймах.
Святослав Хацинський, користувач групи "Рибалка IF.UA", сфотографував свій улов і звернувся до спільноти з питанням: "Друзі, що за риба?".
На фото видно круглясту рибу з високим, стисненим з боків тілом. Її забарвлення дуже характерне — зелено-синюваті відтінки на спині та боках з яскравими блакитними та зеленими переливами. Черевце має жовтувато-помаранчевий відтінок. Особливо помітні темні вертикальні смуги по всьому тілу риби. Голова невелика, з відносно великими очима. Плавці мають темно-зелене забарвлення з чіткими променями.
У коментарях до допису досвідчені рибалки швидко дали відповідь. Вони зазначили, що це Сонячний окунь.
Що відомо про сонячного окуня
Сонячний окунь (Lepomis gibbosus) дійсно є інвазивним видом для України. Ця риба родом із Північної Америки, звідки була завезена до європейських водойм у XIX-XX століттях. В Україні сонячний окунь з’явився відносно недавно і поступово розселяється по різних водоймах.
Цей вид справді можна вважати інвазивним, оскільки він активно конкурує з місцевими видами риб за територію та їжу. Сонячний окунь надзвичайно пристосовується до різних умов і може витісняти аборигенні види.
Щодо харчування, сонячний окунь є всеїдною рибою. У воді він споживає:
• Дрібних безхребетних (личинки комах, ракоподібні, черви)
• Молодь інших видів риб
• Ікру риб
• Водяну рослинність
• Дрібних молюсків
• Зоопланктон
Особливо активний сонячний окунь під час нересту, коли самці будують гнізда і агресивно захищають свою територію. Це може негативно впливати на нерест місцевих видів риб.
Раніше "Телеграф" писав, що українка виявила в магазині рибу, на якій "почалося нове життя".