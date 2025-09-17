На Чернігівщині знайшли "двійника" Шевченка: чому фото обурило українців

Знайденого "двійника" Шевченка порівнюють з канонічним образом поета — але користувачі нагадують, що цей образ створила пропаганда

Стереотипний образ Тараса Шевченка, як діда в шапці та кожусі не був повсякденним образом автора. Шевченко був модником, шив костюми на замовлення, та й дідом не був — помер у 47 років. Проте канонічним став його портрет у високій шапці з густими вусами. Саме такого "двійника" Шевченка знайшли на Чернігівщині.

Регіональні соцмережі публікують фото Станіслава Новака з села Анисів, називаючи його двійником Шевченка. Фото зроблені Іваном Матвєєвим. На них чоловік у схожій шапці, кожусі та з густими вусами.

Станіслава Новака назвали двійником Шевченка

Чоловік вже літній

І хоча у чоловіка на фото є певна схожість із портретом Шевченка, який масово тиражувався для шкіл та використовувався на старих купюрах, все ж таки варто зазначити — зображеному на фото набагато більше років, ніж Шевченкові на момент смерті. Це зображення датується 1859 роком, за два роки до смерті. На ньому Шевченку — 45 років.

Канонічний портрет Тараса Шевченка

Інше фото того ж року показує, що попри вуса та лисину, Шевченко все ж лишався франтом.

Тарас Шевченко в костюмі, фото 1959 року

Образ Шевченка, як такого собі "кобзаря" поширювався спеціально, як частину імперської та пізніше радянської політики, щоб послабити його справжнє значення і знівелювати революційний, національно-визвольний зміст його творчості. Така доля спіткала не тільки Шевченка. Коментатори зауважили, що схожість чоловіків обмежується вусами та обурились використанню стереотипного образа.

Про схожість Шевченка та чоловіка на фото

Варто нагадати, що в останні роки життя Тарас Шевченко був виснажений десятиліттям заслання, дуже хворів, але не припиняв працювати. Створював нові поезії, гравюри, портрети, навіть зміг відвідати Україну, проте залишитися йому не дозволили. Після років каторги та солдаччини, в Шевченка були невиліковні хвороби серця та печінки, тож 10 березня 1861 року Шевченко помер у Петербурзі.

