На Черниговщине нашли "двойника" Шевченко: почему фото возмутило украинцев

Найденного "двойника" Шевченко сравнивают с каноническим образом поэта – но пользователи напоминают, что этот образ создала пропаганда

Стереотипный образ Тараса Шевченко как деда в шапке и кожухе не был повседневным образом автора. Шевченко был модником, шил костюмы на заказ, и дедом не был — умер в 47 лет. Однако каноническим стал его портрет в высокой шапке с густыми усами. Именно такого "двойника" Шевченко нашли на Черниговщине.

Региональные соцсети публикуют фото Станислава Новака из села Анисов, называя его двойником Шевченко. Фото сделаны Иваном Матвеевым. На них мужчина в похожей шапке, кожухе и с густыми усами.

Станислава Новака назвали двойником Шевченко

Муж уже пожилой

И хотя у мужчины на фото есть определенное сходство с портретом Шевченко, который массово тиражировался для школ и использовался на старых купюрах, все же стоит отметить — изображенному на фото гораздо больше лет, чем на момент смерти Шевченко. Это изображение датируется 1859 годом, за два года до смерти. На нем Шевченко – 45 лет.

Канонический портрет Тараса Шевченко

Другое фото того же года показывает, что, несмотря на усы и лысину, Шевченко все же оставался франтом.

Тарас Шевченко в костюме, фото 1959 года

Образ Шевченко, как "кобзаря" распространялся специально, как часть имперской и позже советской политики, чтобы ослабить его подлинное значение и нивелировать революционное, национально-освободительное содержание его творчества. Такая участь постигла не только Шевченко. Комментаторы отметили, что сходство мужчин ограничивается усами и возмутилось использованием стереотипного образа.

О сходстве Шевченко и мужчины на фото

Следует напомнить, что в последние годы жизни Тарас Шевченко был истощен десятилетием ссылки, очень болел, но не прекращал работать. Создавал новые поэзии, гравюры, портреты, даже смог посетить Украину, однако остаться ему не позволили. После лет каторги и солдатчины, у Шевченко были неизлечимые болезни сердца и печени, поэтому 10 марта 1861 Шевченко умер в Петербурге.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что правнук Тараса Шевченко тоже был писателем. Дмитрий Красицкий похоронен в Киеве.