Про російські атаки, бої на фронті та санкції Трампа: Зеленський дав нове інтерв’ю, головні заяви

Головні заяви українського президента

Президент України Володимир Зеленський дав нове інтерв’ю британському виданню Sky News. У ньому він розповів про обстріли Кабміну, ситуацію на фронті та в дипломатичній площині.

Повна версія оприлюднена у youtube-каналі Офісу президента. "Телеграф" наводить головні моменти.

Про нові атаки

Зеленський розповів про нещодавній російський масовий удар, внаслідок якого було пошкоджено будівлю Кабінету міністрів. За його словами, пошкоджено приміщення Міністерства економіки, Мінфіну, блоку прем’єр-міністра та дипломатичні зали.

У той день росіяни запустили понад 800 дронів різних типів, а також 10-15 ракет, одна з яких змогла долетіти до урядової будівлі, але не вибухнула. українська ППО змогла збити понад 700 БПЛА.

За словами Зеленського, хоча Київ і залишається відносно захищеним, але систем ППО недостатньо для відбиття таких атак. Крім того, він зазначив, що нові модифікації дронів з’являються приблизно раз на три місяці, через що галузь постійно потребує інвестицій та нововведень.

Ви можете побудувати радіозахист, але через чотири-п’ять місяців у них з’являються реактивні безпілотники, і вони можуть обійти його. Тепер вони починають використовувати ШІ. Це ще більше ускладнює роботу наших солдатів на полі бою. Тому рішення мають ухвалюватися швидше. Потрібно довіряти Україні. Ми ніколи не підводимо наших партнерів і дуже сподіваємось, що вони не підведуть нас. Тому потрібно прискорити процес Володимир Зеленський

Про ситуацію на фронті

Росіяни вже провалили три великі наступи через великі втрати, але Україні треба витримати нові. При цьому Зеленський каже, що бойовий дух росіян залишається низьким.

Вони програли три кампанії через великі втрати серед особового складу та техніки. Нині вони відчувають труднощі. Ми їх чуємо. Моральний дух їхніх солдатів дуже низький. Жодних очікувань з цього приводу немає, тому що ми з самого початку знали, що вони не виживуть Володимир Зеленський

Він зазначив, що раніше українське керівництво не знало, коли росіяни зазнають чергової поразки, але тепер таке розуміння є. Тому зараз необхідно підтримувати бойовий дух української армії та допомагати їм зброєю та грошима, які підуть на засоби РЕБ та БПЛА. У цьому випадку Україна зможе витримати "ще два наступи з боку росіян", які готуються цієї осені.

Про зустріч Трампа та санкції

На думку Зеленського, президент США Дональд Трамп дозволив Володимиру Путіну вийти із міжнародної ізоляції, коли запросив його на Аляску. Однак він готовий провести тристоронню зустріч без попередніх умов, хоча й не має наміру їхати для цього до Москви.

Говорячи про санкції, український президент закликав до більш швидкого посилення економічного тиску на Росію, оскільки зволікання знижують їхню ефективність. При цьому він висловив переконання, що США здатні діяти рішуче, не чекаючи рішень від Європи, яка завжди діє повільніше через бюрократію та залежність від енергоносіїв.

Він також зазначив, що Трамп хоче завдати санкційного удару не по Москві, а по її торгових партнерах — Індії та Китаю. Але з цим є проблема, адже вони мають добрі стосунки з низкою європейських країн, через що санкції не запроваджуються, а Росія продовжує отримувати прибуток.

У деяких європейських країн міцні стосунки з Китаєм, а в інших – з Індією. Тому одні не хочуть псувати відносини з Індією та втрачати гроші, тоді як інші європейські країни не хочуть бачити Китай своїм ворогом. Володимир Зеленський

Послання росіянам

Зеленський каже, що дуже складно говорити з людьми, які мешкають в "акваріумі" пропаганди і не хочуть нічого чути. За його словами, сучасні росіяни, навіть молодь, вважають, що можуть силоміць захопити всі країни Радянського союзу і вважають, що так буде правильно.

Що їм сказати, коли вони не хочуть чути? Є лише одне. Через кілька років вони, можливо, не зрозуміють, але їм доведеться визнати, що Путін зруйнував їхню історію. Вони вибачаться, і їхні діти вибачаться, і їхні онуки, які не воювали, також вибачаться за це Володимир Зеленський

