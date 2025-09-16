"Путін хоче обдурити США". Основні заяви Зеленського зі свіжого інтерв'ю

Зеленський розкрив справжні наміри Путіна

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю Sky News, в якому говорив про важливі для України та світу питання. Зокрема глава країни висловився щодо спроб глави РФ Володимира Путіна обдурити президента США Дональда Трампа, про те, що насправді може зупинити очільника Кремля та щодо інших актуальних тем.

"Телеграф" зібрав основні заяви Зеленського британському телеканалу. З президентом у Києві розмовляла журналістка Ялда Хакім.

Про те, що дала Путіну зустріч з Трампом на Алясці

Володимир Путін використав зустріч з Дональдом Трампом на Алясці, щоб вийти з міжнародної ізоляції, в яку він потрапив через війну проти України. Зустріч з Трампом дала Путіну таку можливість.

Він (Путін, — ред.) мав би зазнати невдачі в цій війні та зупинитися. Але замість цього йому скасували ізоляцію. Він отримав фотографії з президентом Трампом. Він отримав публічний діалог, і я думаю, що це відкриває Путіну двері до деяких інших самітів та форматів, тому що це так, і ми це бачимо, ми це спостерігаємо, і я не думаю, що він за це щось заплатив Володимир Зеленський

Путін намагається обдурити Трампа

Зеленський ствердно відповів на питання, чи намагається Путін обдурити Трампа. Глава Росії робить все, щоб США не запровадили нові санкції.

Він точно хоче обдурити США. Він робить усе можливе, щоб уникнути санкцій, щоб перешкодити США та Трампу запровадити санкції проти нього Володимир Зеленський

Про те, що може зупинити Путіна

Він веде війну, і всі намагаються зупинити його, сперечаючись, питаючи його, але замість цього слід застосовувати силу. Він розуміє силу. Це його мова Володимир Зеленський

Про гарантії безпеки для України

За словами Зеленського, Україна має отримати чіткі гарантії безпеки. Їх мають підтримати і європейські партнери й США.

Перш ніж ми закінчимо війну, я справді хочу, щоб усі угоди були укладені. Я хочу мати документ, який підтримують США та всі європейські партнери. Це дуже важливо Володимир Зеленський

Про необхідність "рішучих особистих кроків" з боку Трампа

Зеленський також закликав лідера США вжити "рішучих особистих кроків", щоб зупинити Путіна. Йдеться не лише про санкції, але й про надання Києву додаткових систем ППО.

Я вважаю, що США достатньо сильні, щоб приймати власні рішення. Я вважаю, що Дональд Трамп може надати нам системи протиповітряної оборони в достатній кількості, і в США їх достатньо. Я впевнений, що США можуть застосувати достатньо санкцій, щоб завдати шкоди російській економіці, до того ж Дональд Трамп має достатньо влади, щоб Путін боявся його Володимир Зеленський

Про те, що означають атаки РФ на Польщу

Глава України поділився думками щодо того, що Путін хотів сказати, спрямувавши дрони у повітряний простір Польщі. В цьому інциденті є два послання.

Він випробовує НАТО. Він хоче побачити, до чого готове НАТО, на що воно здатне, як дипломатично, так і політично, і як місцеве населення відреагує на це. Також, на мою думку, вони надсилають ще один меседж: "Не смійте давати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, бо вони можуть знадобитися вам самим" Володимир Зеленський

Зеленський розчарований — враження інтерв'юерки

Зустрічаючись зі мною в Києві напередодні державного візиту президента США до Великої Британії, Зеленський був розчарований тим, що західні держави не посилили тиск на Кремль, навіть коли росіяни посилили свої напади на Україну Ялда Хакім

Журналістка додала, що на думку глави України, Трамп неохоче тисне на Путіна, оскільки це може поставити під загрозу спроби припинити війну. Проте, додав Зеленський, з Путіним це не спрацює.

Як розповідав "Телеграф", 1 вересня в Києві відбулася важлива зустріч президента України Володимира Зеленського зі спецпредставником президента США, генералом Кітом Келлогом. Обговорення охопило низку стратегічних напрямів співпраці між Україною та Сполученими Штатами.