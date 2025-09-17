"Спроба відновити діалог". Про що Зеленський говорив на зустрічі зі "слугами"

Зустріч тривала півтори години, учасники поділилися, що на ній встигли обговорити

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з депутатами "Слуги народу" ввечері 16 вересня. Основною темою зустрічі були питання соціально-економічного характеру.

Як розповіли Forbes Ukraine троє учасників зустрічі на умовах анонімності, на зустрічі Зеленського зі "слугами" обговорили питання житла для внутрішньо переміщених осіб обмеження зарплати в держсекторі й скасування спецпенсій. Один зі співрозмовників поділився враженнями, що зустріч виглядала як "спроба відновити діалог після липневих подій з НАБУ та САП".

Нагадаємо, наприкінці липня Верховна Рада підтримала, а президент підписав законопроєкт №12414, який фактично містив обмеження повноважень Національного антикорупційного Бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратурі (САП).

Це викликало масові протести в Україні, люди вийшли на вулиці. Також міжнародні партнери різко розкритикували законопроєкт. 24 липня президент зареєстрував невідкладний законопроєкт №13533, що повертає незалежність НАБУ та САП. Рада підтримала його 331 голосом "За". За оцінками Forbes Ukraine, все це "вбило дуже глибокий клин недовіри між парламентом і Офісом президента і фактично призвело до повноцінної парламентської кризи".

Зустріч Зеленського зі "Слугами народу" — що відомо

Розмова тривала півтори години та проходила у форматі питання-відповідь. З 230 депутатів "Слуги народу" на неї прийшло лише близько половини.

Депутати торкнулися теми забезпечення житлом тих, хто через війну втратив дім, чи змушений був його залишити. Президент запропонував їм розробити конкретне рішення проблеми.

Також запропонували встановити верхню межу зарплати в публічному секторі. Один зі співрозмовників видання сказав, що Зеленський "не проти".

Крім того, нардепи порушили питання скасування спецпенсій для силовиків. Проте президент не став розвивати тему.

Президент дипломатично "зʼїхав" з питання. Сказав, що треба думати, як це все краще зробити, — повідомив один з депутатів

Депутати також запропонували підвищити базовий оклад військовослужбовців. Зараз він складає 20 тисяч гривень. Наступну зустріч з фракцією Зеленський запропонував провести на початку жовтня.

