Маленькие слабости Путина: что известно о самых юных любовницах президента РФ (фото и истории знакомств)

Престарелый российский президент Владимир Путин, судя по многочисленным сливам и слухам, всегда имел отличительную черту характера — его тянуло к молоденьким. И чем больше вечный правитель РФ стоит у власти, тем больше таких удивительных историй о нем вылазит наружу.

"Телеграф" рассказывает о самых ярких "слабостях" президента России.

Маленький "подарок" от подчиненных — несовершеннолетнюю студентку подозревают в романе с Путиным

Самой "свежей" и яркой фавориткой Путина является Алиса Харчева. И хотя её возможный роман с президентом РФ закончился еще в прошлом десятилетии свежая информация о нем появляется прямо сейчас. Одной из ярких изюминок этой истории является возраст девушки — на момент знакомства с Путиным ей было всего 17 лет.

Алиса Харчева

Как передает российское издание Агенство, эта история описана в книге "Царь собственной персоной" Романа Баданина и Михаила Рубина. Авторы книги в разное время поговорили с четырьмя людьми, вовлеченными в знакомство Путина с Харчевой. Из слов собеседников следует, что роман начался осенью 2010 года и продлился около года.

Как утверждается, свели Путина с новой любовницей его же подчиненные. Это люди связанные с движением "Наши". Они пытались таким "подарком" выбить себе привилегии, но, нет данных, что им хоть что-то удалось заполучить. Более того, после окончания романа "Наши" еще и выбыли из доверия властей.

Среди сводников: авторы эротического календаря Владимир Табак и Максим Перлин. Идею подарить его Путину они согласовали с кураторами "Наших" – Василием Якеменко, создателем движения и главой Росмолодежи, а также Владиславом Сурковым, первым замглавы администрации президента.

Наши — это российское молодёжное общественное политическое движение, созданное администрацией Президента РФ путём реорганизации молодёжной организации "Идущие вместе" и существовавшее в России в 2005—2013 годах.

Знакомство

В день 58-летия Путина 7 октября 2010 года пресс-секретарь "Наших" Кристина Потупчик опубликовала календарь с 12-ю полуобнаженными девушками. Большинство из них были студентками журфака МГУ, и лишь 17-летняя Харчева, чью фотографию разместили на странице апреля, была абитуриенткой, которой в том году не удалось поступить в университет. Календарь передали Путину вместе с контактами всех девушек, и пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков тогда публично подтвердил факт его получения.

Алиса Харчева

Авторы книги рассказывают, что запал Путин именно на Харчеву и выразил желание познакомиться.

"В течение месяца девушка получила звонок из Белого дома с предложением о встрече с главой правительства, уточняет один из участников той истории", — говорится в материале.

С тех пор Харчева якобы регулярно ездила в подмосковную резиденцию Путина, а её отец, несмотря на то, что роман закончился всего за год, до сих пор получает от Кремля деньги за молчание. Алисе также перепало немало подарков от Путина. Во-первых, как выяснило агентство Reuters, в 2015 году она получила элитную квартиру в центре Москвы от Григория Баевского – этот человек связан с другом президента Аркадием Ротенбергом и одаривал других связанных с Путиным женщин, включая Алину Кабаеву. Во-вторых, Алиса стала студенткой МГИМО, куда ее, по выражению одного из собеседников, "поступили".

Утверждается, что Сейчас Харчева носит фамилию своего супруга – Ахильгова, владеет студией загара в Москве. Она продолжает общение со своими "сводниками".

Новый заменитель Кабаевой? Президент РФ не изменяет своим вкусам

Камила Валиева

А вот самой свежей возможной фавориткой Путина именно по хронологии в последнее время называют молодую фигуристку — Камилу Валиеву. В апреле 2022 года Путин провел неформальную встречу с 16-летней спортсменкой и с тех пор их взаимоотношения обрастают подозрительными слухами.

В день встречи с Путиным Камила как раз праздновала свое 16-летие. Президент РФ поздравил юное дарование с праздником, выпил с ней шампанского и вручил подарок – шелковый платок. В прессе тут же начали судачить, что то, как проходила эта встреча, напоминает первое общение Путина с его нынешней любовницей, а может быть, уже и женой – гимнасткой Алиной Кабаевой.

Камила Валиева

Во время торжественной речи Путин заметно нервничал, переминался с ноги на ногу, похлопывал руками по трибуне, за которой стоял, а когда говорил о таланте Камилы, расплылся в улыбке.

О Камиле известно то, что она является российской фигуристкой, выступающей в одиночном катании:

Олимпийская чемпионка в командном соревновании (2022),

чемпионка мира среди юниоров (2020),

победительница финала юниорского Гран-при сезона 2019/2020.

Победительница этапов Гран-при — Skate Canada 2021 и Rostelecom Cup 2021,

победительница турнира серии "челленджер" Finlandia Trophy 2021,

серебряный призер чемпионата России (2021).

Чемпионка России (2022), а также чемпионка Европы (2022).

"Такая юная и такая талантливая, ну просто вторая Кабаева", — отмечали в СМИ.

Самая известная любовница Путина тоже была очень юной при знакомстве

Если вспоминать о юных любовницах Путина, то невозможно пройти мимо самой известной — Алине Кабаевой. И хотя сейчас ей уже за 40, на момент знакомства с Путиным ей было всего 18.

Путин и Кабаева

Говорят, Путин и Кабаева познакомились в 2001 году, когда тренер Ирина Винер решила отметить удачное выступление российской сборной на чемпионате мира в Испании, где ее спортсменки выиграли все золотые медали. Кабаева тогда весь вечер развлекала Путина и рассказывала ему о художественной гимнастике.

С 2002 по 2006 год Алина встречалась с капитаном милиции Давидом Муселиани. В то время он работал заместителем начальника по работе с личным составом ОВД "Пресненское" города Москвы и был женат, но Алину это не останавливало. Поговаривали, пара даже планировала пожениться (после развода Муселиани), но в 2006 году отношения закончились. Вполне вероятно, потому что Алина уже была увлечена Путиным.

В апреле 2008 года "Московский корреспондент" сообщил, что Кабаева помолвлена ​​с президентом РФ Владимиром Путиным. Информацию, правда, быстро опровергли, а газету закрыли. В последующие годы и до сегодня статус отношений Кабаевой и Путина, а также наличие у них общих детей стали предметами спекуляций и дискуссий.

Кабаева носит кольцо на безымянном пальце, носит на безымянном пальце обручальное кольцо, которое обычно свидетельствует о замужестве

Достоверно не известно, сколько же детей родила Путину Кабаева, кто-то говорит — двое мальчиков и две девочки, кто-то говорит сыновья и дочь.

Из уборщицы в богачку — любовь главы РФ к молоденьким может менять жизни

Светлана Кривоногих

Еще одной возможной любовницей Путина называют Светлану Кривоногих. Ей во время возможного романа было немного за 20. Примечательно, что девушка сначала была простой петербургской студенткой и подрабатывала уборщицей.

Но её карьера резко пошла вгору в середине 90-х, когда у девушки внезапно изменился образ жизни. За ней, как поговаривают, стал ухаживать "высокопоставленный чиновник из правительства Петербурга". А в середине 1990-х годов Владимир Путин действительно занимал заметную должность в администрации города.

В 2003 году у Светланы родилась дочь, но в документах ее отец не указан, однако отчество девочки было Владимировна. А сам ребенок некоторым показался очень похожим на Путина.

Светлана Кривоногих

Примечательно, что теперь Кривоногих является одной из самых богатых женщин России.

