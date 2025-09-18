Маленькие слабости Путина: что известно о самых юных любовницах президента РФ (фото и истории знакомств)
Престарелый российский президент Владимир Путин, судя по многочисленным сливам и слухам, всегда имел отличительную черту характера — его тянуло к молоденьким. И чем больше вечный правитель РФ стоит у власти, тем больше таких удивительных историй о нем вылазит наружу.
"Телеграф" рассказывает о самых ярких "слабостях" президента России.
Маленький "подарок" от подчиненных — несовершеннолетнюю студентку подозревают в романе с Путиным
Самой "свежей" и яркой фавориткой Путина является Алиса Харчева. И хотя её возможный роман с президентом РФ закончился еще в прошлом десятилетии свежая информация о нем появляется прямо сейчас. Одной из ярких изюминок этой истории является возраст девушки — на момент знакомства с Путиным ей было всего 17 лет.
Как передает российское издание Агенство, эта история описана в книге "Царь собственной персоной" Романа Баданина и Михаила Рубина. Авторы книги в разное время поговорили с четырьмя людьми, вовлеченными в знакомство Путина с Харчевой. Из слов собеседников следует, что роман начался осенью 2010 года и продлился около года.
Как утверждается, свели Путина с новой любовницей его же подчиненные. Это люди связанные с движением "Наши". Они пытались таким "подарком" выбить себе привилегии, но, нет данных, что им хоть что-то удалось заполучить. Более того, после окончания романа "Наши" еще и выбыли из доверия властей.
Среди сводников: авторы эротического календаря Владимир Табак и Максим Перлин. Идею подарить его Путину они согласовали с кураторами "Наших" – Василием Якеменко, создателем движения и главой Росмолодежи, а также Владиславом Сурковым, первым замглавы администрации президента.
Наши — это российское молодёжное общественное политическое движение, созданное администрацией Президента РФ путём реорганизации молодёжной организации "Идущие вместе" и существовавшее в России в 2005—2013 годах.
Знакомство
В день 58-летия Путина 7 октября 2010 года пресс-секретарь "Наших" Кристина Потупчик опубликовала календарь с 12-ю полуобнаженными девушками. Большинство из них были студентками журфака МГУ, и лишь 17-летняя Харчева, чью фотографию разместили на странице апреля, была абитуриенткой, которой в том году не удалось поступить в университет. Календарь передали Путину вместе с контактами всех девушек, и пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков тогда публично подтвердил факт его получения.
Авторы книги рассказывают, что запал Путин именно на Харчеву и выразил желание познакомиться.
"В течение месяца девушка получила звонок из Белого дома с предложением о встрече с главой правительства, уточняет один из участников той истории", — говорится в материале.
С тех пор Харчева якобы регулярно ездила в подмосковную резиденцию Путина, а её отец, несмотря на то, что роман закончился всего за год, до сих пор получает от Кремля деньги за молчание. Алисе также перепало немало подарков от Путина. Во-первых, как выяснило агентство Reuters, в 2015 году она получила элитную квартиру в центре Москвы от Григория Баевского – этот человек связан с другом президента Аркадием Ротенбергом и одаривал других связанных с Путиным женщин, включая Алину Кабаеву. Во-вторых, Алиса стала студенткой МГИМО, куда ее, по выражению одного из собеседников, "поступили".
Утверждается, что Сейчас Харчева носит фамилию своего супруга – Ахильгова, владеет студией загара в Москве. Она продолжает общение со своими "сводниками".
Новый заменитель Кабаевой? Президент РФ не изменяет своим вкусам
А вот самой свежей возможной фавориткой Путина именно по хронологии в последнее время называют молодую фигуристку — Камилу Валиеву. В апреле 2022 года Путин провел неформальную встречу с 16-летней спортсменкой и с тех пор их взаимоотношения обрастают подозрительными слухами.
В день встречи с Путиным Камила как раз праздновала свое 16-летие. Президент РФ поздравил юное дарование с праздником, выпил с ней шампанского и вручил подарок – шелковый платок. В прессе тут же начали судачить, что то, как проходила эта встреча, напоминает первое общение Путина с его нынешней любовницей, а может быть, уже и женой – гимнасткой Алиной Кабаевой.
Во время торжественной речи Путин заметно нервничал, переминался с ноги на ногу, похлопывал руками по трибуне, за которой стоял, а когда говорил о таланте Камилы, расплылся в улыбке.
О Камиле известно то, что она является российской фигуристкой, выступающей в одиночном катании:
- Олимпийская чемпионка в командном соревновании (2022),
- чемпионка мира среди юниоров (2020),
- победительница финала юниорского Гран-при сезона 2019/2020.
- Победительница этапов Гран-при — Skate Canada 2021 и Rostelecom Cup 2021,
- победительница турнира серии "челленджер" Finlandia Trophy 2021,
- серебряный призер чемпионата России (2021).
- Чемпионка России (2022), а также чемпионка Европы (2022).
"Такая юная и такая талантливая, ну просто вторая Кабаева", — отмечали в СМИ.
Самая известная любовница Путина тоже была очень юной при знакомстве
Если вспоминать о юных любовницах Путина, то невозможно пройти мимо самой известной — Алине Кабаевой. И хотя сейчас ей уже за 40, на момент знакомства с Путиным ей было всего 18.
Говорят, Путин и Кабаева познакомились в 2001 году, когда тренер Ирина Винер решила отметить удачное выступление российской сборной на чемпионате мира в Испании, где ее спортсменки выиграли все золотые медали. Кабаева тогда весь вечер развлекала Путина и рассказывала ему о художественной гимнастике.
С 2002 по 2006 год Алина встречалась с капитаном милиции Давидом Муселиани. В то время он работал заместителем начальника по работе с личным составом ОВД "Пресненское" города Москвы и был женат, но Алину это не останавливало. Поговаривали, пара даже планировала пожениться (после развода Муселиани), но в 2006 году отношения закончились. Вполне вероятно, потому что Алина уже была увлечена Путиным.
В апреле 2008 года "Московский корреспондент" сообщил, что Кабаева помолвлена с президентом РФ Владимиром Путиным. Информацию, правда, быстро опровергли, а газету закрыли. В последующие годы и до сегодня статус отношений Кабаевой и Путина, а также наличие у них общих детей стали предметами спекуляций и дискуссий.
Достоверно не известно, сколько же детей родила Путину Кабаева, кто-то говорит — двое мальчиков и две девочки, кто-то говорит сыновья и дочь.
Из уборщицы в богачку — любовь главы РФ к молоденьким может менять жизни
Еще одной возможной любовницей Путина называют Светлану Кривоногих. Ей во время возможного романа было немного за 20. Примечательно, что девушка сначала была простой петербургской студенткой и подрабатывала уборщицей.
Но её карьера резко пошла вгору в середине 90-х, когда у девушки внезапно изменился образ жизни. За ней, как поговаривают, стал ухаживать "высокопоставленный чиновник из правительства Петербурга". А в середине 1990-х годов Владимир Путин действительно занимал заметную должность в администрации города.
В 2003 году у Светланы родилась дочь, но в документах ее отец не указан, однако отчество девочки было Владимировна. А сам ребенок некоторым показался очень похожим на Путина.
Примечательно, что теперь Кривоногих является одной из самых богатых женщин России.
