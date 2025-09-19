Рус

Від польської аристократки до українського архієпископа: як перейменовували це місто на заході України

Катерина Шполянська
Ілюстративне фото
Ілюстративне фото. Фото Колаж "Телеграфу"

Останнє перейменування стало символом відродження національної пам’яті та поворотом від радянського минулого

У вересні 2024 року місто Червоноград на Львівщині отримало нову офіційну назву — Шептицький. Це перейменування стало важливою віхою в історії міста, відроджуючи пам'ять про видатного митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького та відходячи від радянських топонімічних впливів.

Місто розташоване у північній частині Львівської області, в межах Надбужанської котловини над річкою Західний Буг. Його вигідне розташування біля польського кордону відкриває широкі можливості для транскордонної співпраці та туризму. Через місто проходять важливі автомобільні шляхи: Львів — Ковель — Берестя, а також місцеві траси до Радехова і Рави-Руської. Залізничне сполучення з Львовом та Сокалем робить місто доступним для пасажирських та вантажних перевезень.

Виникнення міста та історія назви

Місто було засноване у 1692 році великим коронним гетьманом Феліксом Казимиром Потоцьким і був спочатку названий Кристинополем — на честь його дружини Кристини Любомирської. Місто швидко стало важливим адміністративним і культурним центром цієї частини України, увібравши в себе традиції польського, австрійського та українського правління. Після першого поділу Речі Посполитої у 1772 році, Кристинополь відійшов до Габсбурзької монархії.

Місто згадується як Кристинопіль на листівках

У 1951 році місту було надано назву Червоноград, яку пов’язували з радянською ідеологією. Цей період збігся з інтенсивним розвитком вугільної промисловості: у місті почалася масова розробка кам’яного вугілля Львівсько-Волинського басейну, що перетворило його на гірничодобувний центр з широким спектром промислових підприємств.

Перейменування на Шептицький: ідеологія та символізм

Український інститут національної пам'яті у 2023 році підкреслив, що колишня назва Червоноград має комуністичне ідеологічне забарвлення, що суперечить сучасним принципам історичної справедливості. Перейменування на честь митрополита Андрея Шептицького, який був духовним лідером, реформатором і захисником української культури, є актом відновлення пошани до національних героїв і водночас сигналом про курс на декомунізацію.

Палац Потоцьких у Шептицькому

Сьогодні Шептицький є адміністративним центром однойменного району Львівської області та зберігає багатий культурний й історичний спадок, в якому поєднуються архітектурні пам’ятки, пов’язані з родиною Потоцьких, численні монастирі, церкви, а також активне літературне і мистецьке життя.

Раніше "Телеграф" розповідав про місто, яке перейменували три рази за 15 років. Кожна зміна назви означала не просто адміністративне рішення, а справжню зміну епох.

