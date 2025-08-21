Росія атакувала гостинне та затишне Мукачево. Чому варто відвідати це місто (фото та відео)

В Мукачеві немає комендантської години

Мукачево пережило важку ніч — 21 серпня росіяни завдали по ньому ракетного удару. Це місто — справжня перлина Закарпатської області, що поєднує багату історію, унікальну архітектуру та неймовірну природну красу.

"Телеграф" розповідає про гостинне та затишне Мукачево. Місто розташоване в мальовничій долині річки Латориця та оточене горами. Його атмосфера та краєвиди приваблюють не лише українці, але й закордонних туристів.

Мукачево є прикладом гармонійного поєднання стародавньої історії та сучасного комфорту. Це місто-свято запрошує поринути у світ пригод, незабутніх вражень та смаків.

Цей чарівний куточок України дає можливість відпочити від міської метушні. При цьому вам ніколи не буде нудно та захочеться повернутися ще раз. Місто пропонує розваги на будь-який смак. У Мукачеві можна насолодитися унікальним закарпатським вином, відвідати фестивалі, та спробувати місцеву кухню, в якій переплелися угорські, словацькі та українські страви.

Замок Паланок

Найвідомішою локацією міста є замок Паланок, який велично височіє на горі вулканічного походження заввишки 68 метрів. Ця фортеця має понад тисячу років історії, вона — справжній символ нескореності та сили. З веж замку відкривається захопливий панорамний вид на Мукачеве та гори, що обступили місто. Після російського удару по місту в ніч на 21 серпня замок Паланок окутав дим.

Історичний центр, де кожен камінчик дихає історією

Унікальна атмосфера Мукачева пов'язана з його мультикультурним минулим. У історичному центрі можна відчути цю суміш українських, угорських, австрійських, чеських та словацьких рис. Готична ратуша з годинником відбиває кожну годину, вулиці вузькі та вимощені бруківкою.

Панорама Мукачева

Ратуша

Ледь не на кожному кроці — пам'ятки архітектури

Дуже багато цікавих храмів. Не можна обійти увагою собор святого Мартіна Цей римсько-католицький храм був зведений у 1904 році на місці старого католицького храму.

Костел святого Мартіна

Також варто подивитися:

Собор Успіння Пресвятої Богородиці

Свято-Миколаївський жіночий монастир

Реформаторський храм

