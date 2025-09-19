От польской аристократки до украинского архиепископа: как переименовывали этот город на западе Украины

Последнее переименование стало символом возрождения национальной памяти и поворотом от советского прошлого

В сентябре 2024 года город Червоноград во Львовской области получил новое официальное название — Шептицкий. Это переименование стало важной вехой в истории города, возрождая память о выдающемся митрополите Украинской греко-католической церкви Андрее Шептицком и отходя от советских топонимических влияний.

Город расположен в северной части Львовской области, в пределах Надбужанской котловины над рекой Западный Буг. Его выгодное расположение у польской границы открывает широкие возможности для трансграничного сотрудничества и туризма. Через город проходят важные автомобильные дороги: Львов — Ковель — Берестя, а также местные трассы в Радехов и Раву-Русскую. Железнодорожное сообщение со Львовом и Сокалем делает город доступным для пассажирских и грузовых перевозок.

Возникновение города и история названия

Город был основан в 1692 году великим коронным гетманом Феликсом Казимиром Потоцким и первоначально назывался Кристинополем — в честь его жены Кристины Любомирской. Город быстро стал важным административным и культурным центром этой части Украины, вобрав в себя традиции польского, австрийского и украинского правления. После первого раздела Речи Посполитой в 1772 году, Кристинополь отошел к Габсбургской монархии.

Город упоминается как Кристинополь на открытках.

В 1951 году городу было дано название Червоноград, которое связывали с советской идеологией. Этот период совпал с интенсивным развитием угольной промышленности: в городе началась массовая разработка каменного угля Львовско-Волынского бассейна, что превратило его в горнодобывающий центр с широким спектром промышленных предприятий.

Переименование в Шептицкий: идеология и символизм

Украинский институт национальной памяти в 2023 году подчеркнул, что прежнее название Червоноград имеет коммунистическую идеологическую окраску, что противоречит современным принципам исторической справедливости. Переименование в честь митрополита Андрея Шептицкого, который был духовным лидером, реформатором и защитником украинской культуры, является актом восстановления уважения к национальным героям и одновременно сигналом о курсе на декоммунизацию.

Дворец Потоцких в Шептицком

Сегодня Шептицкий служит административным центром одноименного района Львовской области и хранит богатое культурное и историческое наследие, в котором сочетаются архитектурные памятники, связанные с семьей Потоцких, многочисленные монастыри, церкви, а также активная литературная и творческая жизнь.

