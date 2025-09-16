Перейменували три рази за 15 років: де в Україні це місто і як воно називається сьогодні

Чому саме місто Кропивницький п'ять разів змінювало назву за свою історію

Мало хто знає, що сучасне місто Кропивницький має унікальну історію топонімів. Вона відображає всі політичні та культурні трансформації України за останні два з половиною століття.

Кожна зміна назви означала не просто адміністративне рішення, а справжню зміну епох. "Телеграф" розповість, як це місто називалося раніше, та що сприяло перейменуванням.

Кропивницький розташований у самому центрі України, на Придніпровській височині. Місто знаходиться на берегах річки Інгул, у місці впадіння в неї менших річок Сугоклія та Біянка. Це адміністративний центр Кіровоградської області та Кропивницького району.

Імперська спадщина: час Єлисаветграда

З 21 лютого 1784 року місто мало назву Єлисаветград – на честь Єлизаветинської фортеці, збудованої для захисту південних кордонів Російської імперії. Існують різні версії походження назви: одні історики пов'язують її з ім'ям імператриці Єлизавети Петрівни, інші вважають природним фонетичним спрощенням виразу "Фортеця святої Єлисавети".

Цю назву місто берегло майже півтора століття – до 5 вересня 1924 року. Саме Єлисаветград став основою для розвитку сучасного міста після ліквідації Запорізької Січі та початку планомірної колонізації південних земель.

Єлисаветград, фото початку 20-го століття

Радянські метаморфози: три назви за п'ятнадцять років

Прихід радянської влади ознаменувався справжньою чехардою перейменувань. У 1924 році місто стало Зінов'ївськом на честь революціонера Григорія Зінов'єва, який народився саме тут. Однак вже через десять років, коли Зінов'єв потрапив у немилість і був оголошений "ворогом народу", назва стала незручною.

Фрагмент мипи 1925 року з назвою міста Зінов'ївськ

27 грудня 1934 року місто перейменували на Кірово — пам'яті Сергія Кірова, радянського діяча, убитого того ж року. Але і ця назва виявилася короткочасною: вже 10 січня 1939 року, з утворенням Кіровоградської області, місто отримало назву Кіровоград.

Стара села міста Кіровоград

Саме із цією назвою місто прожило найдовший період – 77 років, з 1939 по 2016 рік. Кіровоград став свідком війни, відновлення, індустріалізації та розпаду СРСР.

Повернення до коріння: Кропивницький

14 липня 2016 року Верховна Рада України в межах декомунізації прийняла історичне рішення про перейменування Кіровограда на Кропивницький. Нова назва увічнює пам'ять Марка Лукича Кропивницького — видатного українського драматурга, актора і режисера, одного із засновників професійного українського театру.

Стела на в’їзді в місто Кропивницький

Це перейменування символізує не просто відмову від радянської спадщини, а повернення до власних культурних коренів, утвердження української ідентичності через топоніми. Сьогодні Кропивницький продовжує писати свою історію вже під українською назвою, яка підкреслює зв'язок з національною культурною традицією та прагнення України до утвердження власної ідентичності у світі.

