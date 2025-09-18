Що у Макрона на умі, — те у Орбана на язику? Чому "зависли" нові санкції проти Росії

Для деяких країн антиросійські санкції – це удар по власному гаманцю

Прийняття 19-го пакету європейських санкцій проти Росії гальмується через внесення зауважень від різних країн-членів Євросоюзу, чиї фінансові інтереси зачіпає цей документ. Вельми цікаво, що деякі глави держав опираються антиросійським санкція відкрито, у той час як деякі — приховано.

Про в інтерв’ю YouTube-каналу Телеграф UA розповів політолог, фахівець зі стратегічних комунікацій Razom We Stand Максим Гардус. Він пояснив, що краще: зробити щось абияк вже сьогодні чи ідеально – завтра.

— Якщо вони усі домовляться, пакет вийде на два тижні пізніше, але в ньому буде повна заборона нафти і газу. Це буде краще, аніж сьогодні приймуть якийсь пакет, а в ньому будуть персональні санкції проти якихось третьозначних осіб. Краще сильний пакет, але щоб усі домовилися, що вони будуть його дотримуватися, — каже політичний експерт.

Він нагадав, що пакет санкцій приймають консенсусом, тому всі 27 країн повинні за нього проголосувати.

— У багатьох є різні зауваження, чому вони не хочуть. Наприклад, Фіцо і Орбан проти заборони споживання російської нафти. І вони говорять про це чесно. Проти обмежень щодо скрапленого природного газу Франція, Іспанія і Бельгія, але вони публічно про це не кажуть, — продовжує політолог.

За його словами, угорський прем’єр Віктор Орбан чесно каже, що треба торгувати з Росією. А французький президент Еммануель Макрон такого ніколи на публіці не каже, хоча й торгує.

— Проти обмежень щодо "тіньового" флоту, який перевозить російську нафту, Греція та Мальта. У Греції — великий флот, а Мальта — це країна, яка продає свій прапор для чужого флоту. І це величезна стаття доходів цієї маленької держави. І вони також не дуже активні публічно, — наголосив фахівець зі стратегічних комунікацій.

Окрім того, низка країн виступає проти обмежень видачі туристичних віз росіянам. Адже для Греції, Італії, Іспанії, — це дуже важлива стаття доходів.

— І ось ми бачимо, що, окрім публічних заяв від пані фон дер Ляєн, йде велика непублічна робота, щоб узгодити позиції усіх. Бо підкреслюю, 19-й пакет буде прийнятий тоді, коли до останньої коми, до останньої крапки будуть погоджуватися усі 27 членів ЄС без жодного винятку, — підсумував Максим Гардус.

