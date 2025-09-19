Лето оставляем в воспоминаниях. Когда в Украине ударят первые заморозки

Наслаждаться теплом осталось недолго

Вскоре в Украину на смену теплой осени придут первые заморозки и значительное похолодание. Смена погоды начнется в последней декаде сентября.

Об этом свидетельствуют данные Ventusky. Первые значительные температурные колебания будут 24 сентября, а в последующие дни похолодание усилится. Однако данные портала регулярно обновляются, поэтому прогноз может измениться.

Где и когда ударят первые заморозки

В среду, 24 сентября, на севере Украины днем столбик термометра достигнет отметки до +13 градусов, а уже ночью опустится до +5 градусов. На западе и центре страны будет до +23 градусов, как и в северных областях. На востоке Украины обещают самую теплую погоду, ведь днем здесь воздух прогреется до +26 градусов. Осадки в течение дня ожидаются только на севере страны, именно они и поспособствуют похолоданию.

Погода в Украине 24 сентября

В четверг, 25 сентября, на большинстве территорий Украины температура утром опустит до +4 градусов, в том числе на севере Украины. В других регионах термометр покажет до +13 градусов. Однако днем воздух прогреется до +13 градусов на севере, в центре и западе, а в других областях до +16 градусов. Осадков в этот день синоптики не прогнозируют.

Погода в Украине 25 сентября

В пятницу, 26 сентября, ожидаются первые заморозки. Ведь на востоке и севере температура опустится до 0 градусов, однако на западе ожидается в это же утро до +10 градусов. Днем всю территорию страны накроет умеренное тепло от +11 до +14 градусов. Осадков синоптики в этот день не прогнозируют.

Погода в Украине 26 сентября

