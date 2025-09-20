Дармовіси, шелести, зґарди: які українські прикраси увійшли в історію

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Різноманіття назв прикрас, які носили дівчата та жінки раніше, вражає: коралі, баламути, скляне намисто, дукачі, бісерні прикраси, зґарди, шелести.

Шелести – це як ланцюжки з круглих металевих дзвіночків.

Шелести

Коралі є однією з найпопулярніших прикрас, їх створювали з кількох ниток (разків), на які нанизували червоні намистини у формі циліндрів. Разки були неоднакові – дрібні та масивні намистини на різних нитках.

Ґердан – це виріб з бісеру, у якосу поєднуються різні візерунки. Сама прикраса виглядає, як дві плоскі стрічки, які поєднані своїми краями у місці сонячного сплетіння. Це фінальне завершення прикраси нагадує медальон.

Зґарди створювалися з нанизаних металевих хрестиків та намистин. Може складатися з кількох намист та дисків (чепраг).

Дукачі (личман) – це нагрудна прикраса з металу, яка нагадує монети, а намистинки на нитці з каміння чи скла. Цей виріб завжди вішали посередині. На самій монеті зображали сцени битв чи біблійні сюжети.

Дармовіси (світлячки) – це намисто зі скла. Зазвичай використовують дуте скло, а стали популярними такі буси у 19 столітті.

Які прикраси носили українки раніше

