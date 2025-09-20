Дармовесы, шелесты, згарды: какие украинские украшения вошли в историю

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Разнообразие названий украшений, которые носили девушки и женщины раньше, поражает: кораллы, смутьяны, стеклянные бусы, дукачи, бисерные украшения, сгарды, шелесты.

Шелесты – это как цепочки из круглых металлических колокольчиков.

Шелесты

Коралли является одним из самых популярных украшений, их создавали из нескольких нитей (резков), на которые нанизывали красные бусины в форме цилиндров. Разки были неодинаковы – мелкие и массивные бусины на разных нитях.

Гердан – это изделие из бисера, в качестве которого сочетаются разные узоры. Само украшение выглядит как две плоские ленты, соединенные своими краями в месте солнечного сплетения. Это финальное завершение украшения напоминает медальон.

Згарды создавались из нанизанных металлических крестиков и бусин. Может состоять из нескольких бус и дисков (чепраг).

Дукачи (личман) – это нагрудное украшение из металла, напоминающее монеты, а бусинки на нити из камней или стекла. Это изделие всегда вешали посередине. На самой монете изображались сцены сражений или библейские сюжеты.

Дармовисы (светлячки) – это ожерелье из стекла. Обычно используют дутые стекла, а стали популярными такие бусы в 19 веке.

Какие украшения носили украинки раньше

