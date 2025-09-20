Дармовесы, шелесты, згарды: какие украинские украшения вошли в историю
Разнообразие названий украшений, которые носили девушки и женщины раньше, поражает: кораллы, смутьяны, стеклянные бусы, дукачи, бисерные украшения, сгарды, шелесты.
Шелесты – это как цепочки из круглых металлических колокольчиков.
Коралли является одним из самых популярных украшений, их создавали из нескольких нитей (резков), на которые нанизывали красные бусины в форме цилиндров. Разки были неодинаковы – мелкие и массивные бусины на разных нитях.
Гердан – это изделие из бисера, в качестве которого сочетаются разные узоры. Само украшение выглядит как две плоские ленты, соединенные своими краями в месте солнечного сплетения. Это финальное завершение украшения напоминает медальон.
Згарды создавались из нанизанных металлических крестиков и бусин. Может состоять из нескольких бус и дисков (чепраг).
Дукачи (личман) – это нагрудное украшение из металла, напоминающее монеты, а бусинки на нити из камней или стекла. Это изделие всегда вешали посередине. На самой монете изображались сцены сражений или библейские сюжеты.
Дармовисы (светлячки) – это ожерелье из стекла. Обычно используют дутые стекла, а стали популярными такие бусы в 19 веке.
