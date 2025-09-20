Росія кошмарить Україну "шахедами". Де пролунали потужні вибухи (фото)
У Чернігові є влучання
Ввечері 20 вересня Росія атакувала Україну "шахедами". Вибухи пролунали у Дніпрі, Кривому Розі та Чернігові.
Як повідомляє кореспондент "Телеграфу", у Дніпрі було чутно роботу ППО. За даними Повітряних сил України, на півночі та сході оголошено тривогу через загрозу обстрілів дронами.
18:20 Кривий Ріг ще вибухи.
18:15 У Чернігові російський безпілотник влучив у транспортну інфраструктуру. Потерпілих внаслідок атаки немає — МВА.
18:00 У Дніпрі пролунав потужний вибух. У небі з'явився слід від збитого дрона.
17:55 Вибухи пролунали у Кривому Розі. Місто також атакували дрони.
17:52 На Чернігівщині і Харківщині пролунали вибухи.
17:18 Дрони атакували Запоріжжя і Дніпро. Там пролунали потужні вибухи.
16:03 Оголошено повітряну тривогу через атаку дронів і загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Нагадаємо, що зранку 20 вересня у Дніпрі і Миколаєві пролунали потужні вибухи. Внаслідок ударів Росії у Дніпрі виникли пожежі, постраждала багатоповерхівка та є постраждалі.
Окрім того, на Київщині та Чернігівщині в п'ятницю, 19 вересня, пролунали потужні вибухи. Попередньо столицю, передмістя Києва атакували балістикою. Приблизно о 21:45 Росія вдруге атакувала Чернігівщину.
Раніше "Телеграф" розповідав, що 18 вересня росіяни атакували безпілотниками Київську область. Через ворожі удари виникли займання у Бориспільському та Бучанському районах.