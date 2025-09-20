Россия кошмарит Украину "шахедами". Где раздались мощные взрывы (фото)

В Чернигове есть попадание

Вечером 20 сентября Россия атаковала Украину "шахедами". Взрывы раздались в Днепре, Кривом Роге и Чернигове.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", в Днепре была слышна работа ПВО. По данным Воздушных сил Украины, на севере и востоке объявлена тревога из-за угрозы обстрелов дронами.

18:20 Кривой Рог еще взрывы.

18:15 В Чернигове российский беспилотник попал в транспортную инфраструктуру. Пострадавших в результате атаки нет – МВА.

18:00 В Днепре раздался мощный взрыв. В небе появился след от збитого дрона.

Взрывы в Днепре

17:55 Взрывы раздались в Кривом Роге. Город также атаковали дроны.

17:52 В Черниговской и Харьковской области прогремели взрывы.

17:18 Дроны атаковали Запорожье и Днепр. Там раздались мощные взрывы.

16:03 Объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов и угрозы применения авиационных средств поражения.

Карта тревог в Украине 20 сентября 2025

Напомним, что утром 20 сентября в Днепре и Николаеве прогремели мощные взрывы. В результате ударов России в Днепре возникли пожары, пострадала многоэтажка и есть раненные.

Кроме того, в Киевской и Черниговской областях в пятницу, 19 сентября, прогремели мощные взрывы. Предварительно столицу, пригород Киева атаковали баллистикой. Приблизительно в 21:45 Россия вторично атаковала Черниговщину.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 18 сентября россияне атаковали беспилотниками Киевскую область. Из-за вражеских ударов возникли возгорания в Бориспольском и Бучанском районах.