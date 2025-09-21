Там навіть нардепи: у мережу масово злили особисті дані українців, що потрібно терміново зробити

База продається за гроші

У мережу злили масштабну базу даних із особистими даними українців. Серед інформації: серії паспортів, номери телефонів пошта та інше.

Про це повідомив народний депутат України Олександр Федієнко. За його словами, це архів, що складається із 20 000 000 рядків під назвою diia_users_db_2025.zip.

"Не виключаю, що буде багато фішингу, судячи з прикладу, він уже відбувається", — сказав нардеп.

При цьому Федієнко зазначає, що ці дані й раніше вже були у мережі.

"Але зараз її зібрали в один масив. Коли хто і як це зробив це вже конспірологічна історія. Поки той файл, що блукає мережею, там обмежена кількість громадян, повна база продається за гроші… Побачив багатьох знайомих політиків, у тому числі номер телефону, правильний", — сказав він.

Що потрібно терміново зробити, щоб убезпечити себе:

якщо у вас є прив’язка до номера телефону, електронної скриньки, замінити пароль.

скрізь встановити двофакторну ідентифікацію.

по можливості змінити фінансові номери.

"Ще раз наголошую. Фінансовий номер має бути публічним. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас один номер на всьому, банківська картка, соціальні мережі, месенджери, краще так не робити. Ідеально коли на кожен додаток який потребує для підтвердження номер (куди прийде sms) мати окремі номери", — пояснив.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що хакери оголосили війну Ілону Маску та обіцяють атаки на його сайти.