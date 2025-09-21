Там даже нардепы: в сеть массово слили личные данные украинцев, что нужно срочно сделать

База продается за деньги

В сеть слили масштабную базу данных с личными данными украинцев. Среди информации: серии паспортов, номера телефонов почта и другое.

Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Федиенко. По его словам, это архив, состоящий из 20 000 000 строк под названием diia_users_db_2025.zip.

"Не исключаю что будет много фишинга, судя по примеру, он уже происходит", — сказал нардеп.

При этом Федиенко отмечает, что эти данные и раньше уже были в сети.

"Но сейчас ее собрали в один массив. Когда кто и как это сделал это уже конспирологическая история. Пока тот файл, блуждающий по сети, там ограниченное количество граждан, полная база продается за деньги…Увидел многих знакомых политиков, в том числе номер телефона, правильный", — сказал он.

Что нужно срочно сделать, чтобы обезопасить себя:

если у вас есть привязка к номеру телефона, электронному ящику, заменить пароль.

везде установить двухфакторную идентификацию.

по возможности, изменить финансовые номера.

"Еще раз подчеркиваю. Финансовый номер должен быть публичным. То есть, если вы знаете, что у вас один номер на всем, банковская карта, социальные сети, мессенджеры, лучше так не поступать. Идеально когда на каждое приложение требующее для подтверждения номера (куда придет sms) иметь отдельные номера", — объяснил нардеп.

