Міністерство США зламали. З'явилося відео з "Трампом, який смокче пальці Маску"

Сценка супроводжувалася підписом: "Хай живе справжній король"

У Міністерстві житлового будівництва та міського розвитку США зламали телевізори. Хакери транслювали по всій будівлі відео, що зображує Дональда Трампа, що смокче пальці ніг мільярдера Ілона Маска.

Про це пише The Washington Post. За словами джерел видання, циклічне відео, найімовірніше, було сфальшованою або згенерованою штучним інтелектом сценою.

"Очевидний злам екранів стався через кілька днів після того, як федеральні службовці отримали електронний лист із вимогою перерахувати свої досягнення за останній тиждень, а Маск попередив у соціальних мережах, що невиконання цієї вимоги буде сприйнято як відставка", — наголошується в матеріалі.

Варто також додати, що сценка супроводжувалася підписом: "Хай живе справжній король". Очевидно, це є посиланням на недавнє "коронування" Трампа. Днями президент США та офіційні профілі його адміністрації у соцмережах випустили пости із зображенням Трампа в Короні.

"Плата за затори мертва. Манхеттен і весь Нью-Йорк врятовані. Хай живе король!", — йшлося у повідомленнях.

Нагадаємо, раніше Трамп Truth він назвав Зеленського "диктатором" та припустив, що Україна втратить території.