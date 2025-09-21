У вас в роду были ярые курильщики, если ваша фамилия звучит так (список)

Этих людей настолько часто видели за курением, что дали им соответствующую фамилию

Каждая украинская фамилия таит в себе целую историю того, как она появилась. Некоторые фамилии в древности носили казаки с сверхспособностями, другие фамилии давали только очень бедным людям. А еще одна группа фамилий может указывать на то, что кто-то из Ваших предков очень любил курить табак. "Телеграф" проанализировал ряд источников и составил список таких фамилий вместе с актуальными данными о том, сколько людей сейчас в Украине их до сих пор носит.

Кріпак, Кріпакова, Кріпаченко, — эти фамилии могли появиться от слова "кріпак", как в древности называли крепкий табак. Однако также такие фамилии могли давать крепостным. На сегодняшний день в Украине всего более тысячи носителей таких фамилий.

Распространение фамилии Кріпак в Украине

Курій, Курійчук, — такая фамилия могла достаться тому, кто любил курить. На сегодняшний день в Украине всего около 1,5 тысяч людей носят такие фамилии.

Распространение фамилии Курій в Украине

Люлька, Люлько, Люльчак, Люльченко, — такие фамилии давали тем, кто курил люльку. На сегодня разные формы таких фамилий в Украине носят несколько тысяч человек.

Распространение фамилии Люлька в Украине

Люлюк, Люлюков, Люлюкін, — так тоже могли назвать человека, который любил курить люльку, только эти формы более редкие, их носят всего несколько сотен человек сейчас в Украине.

