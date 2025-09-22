Вперше в історії. У Криму вразили рідкісні військові літаки РФ, скільки їх залишилося (фото, відео)

"Примари" влучили в цілі, які рідко трапляються на полі бою: два амфібійні Бе-12 — що це змінює в Чорному морі.

ГУР продовжує вражати російських окупантів. Спецпідрозділ розвідки "Примари" поцілили у два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" в окупованому Криму. Разом з ними вражений ще один гелікоптер росіян Мі-8. Однак, літаки-амфібії — дуже рідкісна ціль.

В ГУР наголосили, що це перше ураження Бе-12 в історії. Важливо, що у Росії їх залишилось дуже мало. За даними 2024 року йшлося про шість таких літаків.

Літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами ГУР

Що за літак Бе-12 "Чайка" та чи були вони в Україні

Літак Бе-12 "Чайка" створили в СРСР і на момент розробки він був найбільшим масовим літаком-амфібією в світі. На спеціально обладнаному літаку вдалось встановити понад 40 світових рекордів. Випускався Бе-12 13 років, за цей час виготовили 141 літак. В Росії на 2024 рік орієнтовно залишилось 6 таких. В Україні також були Бе-12, при розділі флоту наші ВМС отримали 14 літаків, але на жаль збереглися тільки 2 та й в ті неробочому стані.

Бе-12 "Чайка" авіації ВМС України

Характеристики Бе-12

Це двомоторний високоплан із фюзеляжем-човном і поплавками, що може сідати на воду. Екіпаж — 4 особи. Максимальна висота польоту 8000 м. Максимальна швидкість 530 км/годину, а крейсерська — 320 км/годину. Дальність польоту — 3300 км. Озброєння комбіноване: бомбове та мінно-торпедне — протичовнові бомби (включно з ядерними), торпеди AT-1 (AT-1M), різні міни та радіогідроакустичні буї (РГБ-Н, РГБ-НМ, РГБ-НМ-1, РГБ-1, РГБ-2), орієнтирні морські бомби. Можливі близько 24 варіантів підвісного навантаження. У пошуковому варіанті — до 90 буїв, у пошуково-ударному — 36 буїв + торпеда, в ударному — до 3 торпед. Загальна вага бойового навантаження — 1500 кг. Може вистежувати човни ті підводні агрегати і вдень, і вночі.

Літаки Бе-12 проти України Чорноморський флот РФ використовує з серпня 2022 року. Їхнє часте використання — пошук українських катерів-камікадзе. Стан літаків не дуже, фіксували, що частина з них зберігається "в розборі", тобто є донорами запчастин, і на ходу до 5 машин. Щоправда, росіяни використовують їх до повного відпрацювання ресурсу, який мав закінчитися ще у 90-х.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не тільки ГУР цілить в обладнання окупантів в Криму. СБУ також зібрали чимало трофеїв.