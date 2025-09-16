Вимушено емігрувала до США після вбивства чоловіка: що відомо про вдову Георгія Гонгадзе і де вона зараз

Мирослава Гонгадзе також журналістка і вона пише книгу про свого чоловіка

Мирослава Гонгадзе — вдова українського журналіста Георгія Гонгадзе, якого жорстоко вбили у 2000 році, а поховали лише у 2016-му. Вона, як і її чоловік, журналістка і після втрати коханого не покинула роботу, а навпаки — присвятила свою діяльність викриттю корупції і брала участь у міжнародних конференціях на підтримку України.

Коли вбили Гонгадзе, його дружина залишилася сама із двома трирічними дітьми і вони переїхали до США. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Мирославу і де вона зараз.

Як Мирослава пережила вбивство чоловіка

16 вересня 2000 року Георгія Гонгадзе викрали, а наступного дня вбили. Його тіло без голови знайшли у Таращанському лісі 2 листопада.

Із двома дітьми Мирослава була вимушена виїхати з України. Вже у 2001 році сім’я отримала політичний притулок у США і переїхала до передмістя Вашингтона. Вдова журналіста заснувала Фонд Гонгадзе, щоб підтримувати свободу слова, захист журналістів і домагатися справедливості у вбивстві чоловіка.

У США Мирослава працювала редакторкою одного з видавництв. Вже за три роки вона стала продюсеркою Української редакції Всесвітньої служби "Голосу Америки", а також ведучою телешоу "Час-Time".

У 2019 році Мирослава повідомила, що почала писати книгу спогадів про Георгія, частково через програму журналістики Фонду Неймана в Гарварді. Наразі книга ще не вийшла.

Де зараз Мирослава Гонгадзе

У 2022 році вдова Георгія повернулася до України у зв’язку з призначенням на посаду керівника "Голосу Америки" у Східній Європі. Мирослава продовжує працювати журналісткою. У 2023 році вона отримала престижну премію Inamori Ethics Prize, яка відзначає людей з високими стандартами етики в журналістиці і захисту прав людини.

Гонгадзе регулярно готує матеріали для VOA, бере інтерв’ю і висловлюється у ЗМІ щодо ситуації в Україні. Окрім цього, Мирослава була залучена до освітніх програм, зокрема, до програми у Гарварді, де займалася темою стратегії висвітлення інформаційної війни.

