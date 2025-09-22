Школи закривають, а вчителі працюють за копійки: у профспілці б'ють на сполох

Уряд урізає фінансування деяким школам

Припинення фінансування урядом деяких шкіл України та досить низькі зарплати для вчителів викликають неабияке занепокоєння у освітян. Особливо враховуючи те, в яких умовах їм доводиться працювати.

Про це "Телеграфу" розповів заступник голови Профспілки працівників освіти й науки України Сергій Романюк у матеріалі ""Залишимо одну школу на всю Україну?": що думають в профспілці освітян щодо підвищення зарплат".

Романюк каже, що спочатку припинилось фінансування шкіл, у яких менше ніж 25 дітей навчається, з вересня 2025 року — менше ніж 45. А з вересня 2026 взагалі це число сягне 60 осіб.

"А де ми зупинимося? Залишимо одну школу на всю Україну?" — питає голова профспілки.

За його словами, якщо говорити про якісну освіту, то треба створювати нормальні умови, аби діти могли вчитись. Ідея з економією бюджету гарна, але не обраним урядом шляхом. Адже переконання, що освіта — це тягар, неправильне, бо насправді освіта — це рушій розвитку економіки та суспільства.

Однак це не підтверджують ані закриття шкіл, ані зарплати вчителів. Романюк каже, що середня зарплата на 2026 рік прогнозується на рівні 30 тис., а по Києву – 40 тис. гривень, при цьому у вчителя це 13,8 тис. гривень. І тут виникає питання до дій уряду, адже умови роботи вчителів наразі не легкі.

