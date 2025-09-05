"Нацизм у школі". На Одещині спалахнув скандал через гімн України

Користувачі у мережі обурені

На Одещині у Чорноморську спалахнув скандал через гімн України, який вивчають діти в школах. Адже одна з мам була обурена тим, що дитина у першому класі вчить вірніші не про сонечко і тварин, а про Україну.

Сторіс цієї жінки опублікували в мережі місцеві канали. В одному з відео жінка відверто обурюється тому, що дитина у 6 років має знати гімн України.

Жінка каже, що Одеська область взагалі не розмовляє українською мовою у звичайному житті. І не розуміє навіщо діти мають вчити гімн та ще й у першому класі. В наступному своєму сторі вона розповідає, що її захейтили за такі висловлювання і вона не розуміє чому.

За словами жінки, українці "забули, що вони люди". Вона каже, що через такий хейт та "нацизм", їй хочеться переїхати кудись у Мексику. Мати першокласниці наполягає, що хоче виховувати щасливу дівчинку без нав'язування патріотизму, політики та українізації. На останок вона додала, що її донька не буде вчити гімн України, а краще вивчіть вірш про "теплу осінь".

У коментарях користувачі були обурені такими словами. Чимало людей наголосили, що вчили гімн ще у 90-х і досі його пам'ятають. Були і ті, хто наголошував, що українці навчаючись в українській школі у своїй державі повинні знати гімн.

