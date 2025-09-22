Школы закрывают, а учителя работают за копейки: в профсоюзе бьют тревогу

Правительство урезает финансирование некоторым школам

Прекращение финансирования правительством некоторых школ Украины и достаточно низкие зарплаты для учителей вызывают немалую обеспокоенность у педагогов. Особенно учитывая, в каких условиях им приходится работать.

Об этом "Телеграфу" рассказал заместитель председателя Профсоюза работников образования и науки Украины Сергей Романюк в материале ""Оставим одну школу на всю Украину?": что думают в профсоюзе педагогов о повышение зарплат".

Романюк говорит, что сначала прекратилось финансирование школ, в которых менее 25 детей учится, с сентября 2025 года — менее 45. А с сентября 2026 вообще это число достигнет 60 человек.

"А где мы остановимся? Оставим одну школу на всю Украину?" — спрашивает глава профсоюза.

По его словам, если говорить о качественном образовании, то нужно создавать нормальные условия, чтобы дети могли учиться. Идея с экономией бюджета хорошая, но не выбранным правительством путём. Ведь убеждение, что образование — это бремя, неправильное, потому что на самом деле образование — это двигатель развития экономики и общества.

Однако это не подтверждает ни закрытие школ, ни зарплата учителей. Романюк говорит, что средняя зарплата на 2026 прогнозируется на уровне 30 тыс., а по Киеву – 40 тыс. гривен, при этом у учителя это 13,8 тыс. гривен. И здесь возникает вопрос к действиям правительства, ведь условия работы учителей сейчас не легкие.

